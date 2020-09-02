2898万贫困劳动力外出务工

本报北京9月1日电 （记者顾仲阳）截至8月底，除今年受灾情影响新发生的住房和饮水安全问题外，全国“三保障”和饮水安全存量问题全部解决，易地扶贫搬迁任务全部完成，扶贫项目、扶贫龙头企业和扶贫车间全面开工复工，全国外出务工贫困劳动力达到2898万人，相当于去年的106%，东西部扶贫协作协议书任务全面提前超额完成，中央单位定点扶贫责任书任务总体完成。这是记者日前从全国扶贫办主任座谈会获悉的。
采取有力措施，克服疫情对外出务工的影响。通过建档立卡信息系统，对2019年贫困劳动力外出务工情况进行大数据分析，及时摸清情况，中央财政扶贫资金给予湖北倾斜支持，组织六省市与湖北开展“6+1”劳务协作行动，帮助湖北贫困劳动力外出务工。截至8月底，全国外出务工贫困劳动力达到2898万人，1000多万跨省务工贫困人口的基础信息基本找齐。
实施挂牌督战，强力推进深度贫困地区脱贫攻坚。各级财政专项扶贫资金安排338亿元支持52个县脱贫攻坚，中央财政在年初安排财政专项扶贫资金的基础上，再向挂牌督战地区倾斜安排补短板资金184亿元。组织东中部地区动员1358家民营企业和613个社会组织对1113个村开展结对帮扶，已投入到村资金2.8亿元。
建立监测帮扶机制，及时化解返贫致贫风险。去年各地摸排脱贫不稳定人口近200万人、边缘易致贫人口近300万人，到今年8月底受疫情灾情等影响新识别55.6万人，均采取了相应帮扶措施。国务院扶贫办主任刘永富介绍，下一步将完善动态监测机制，通过相关行业部门筛查预警、乡村干部走访、农户主动申报等多个途径，实事求是确定监测对象，及时全部录入，不出现遗漏。提前采取帮扶措施，压实部门责任，协调推动相关部门加强数据共享与比对分析，提前介入帮扶消除返贫致贫风险。
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