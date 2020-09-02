全国智能化采煤工作面达338个

本报北京9月1日电 （记者丁怡婷）记者从近日举办的全国煤炭交易会获悉：今年煤炭中长期合同签订量达9.1亿吨，比去年增长5000万吨。前7个月煤炭中长期合同履约率整体良好。

同时，煤矿智能化发展进一步加快，今年上半年全国智能化采煤工作面已达338个。“2015年全国只有3个煤矿智能化工作面，2018年发展至80多个，2019年达到275个，今年年底预计达到377个以上，呈加速增长态势。”国家煤矿安全监察局副局长宋元明说。

《 人民日报 》（ 2020年09月02日 02 版）

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