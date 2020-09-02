规上互联网企业业务收入较快增长

本报北京9月1日电 （记者韩鑫）记者近日从工信部获悉：今年1—7月，我国互联网和相关服务业发展整体向好，业务收入实现较快增长，规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入6916亿元，同比增长14.9%，增速较上半年提高0.8个百分点。

从利润水平看，1—7月，行业利润增速小幅回升，全行业共实现营业利润656.6亿元，同比增长5.9%，增速较上半年提高3.1个百分点。此外，1—7月，全行业完成研发费用369.3亿元，同比增长9.9%。

我国互联网和相关服务业业务保持回升态势，原因为何？

“经济社会稳步恢复正常是主要原因。”中央党校（国家行政学院）经济学部副教授蔡之兵指出，1—7月，与居民生活和经济生产活动直接相关的互联网生活服务和生产服务类平台服务收入快速回升，达到2137亿元，不仅比上半年提高4.6个百分点，比去年同期也增长了18.2%。其中，以在线教育服务为主的企业继续保持高速增长，以提供生产制造和生产物流平台服务为主的企业收入增速较上半年均实现大幅回升。

各类互联网企业为社会经济生活各方面提供信息服务、互联网平台服务，实现自身良性发展。分业务来看，信息服务收入增速稳定，音视频服务继续高速增长。1—7月，包括网络音乐和视频、网络游戏、新闻信息等在内的互联网企业共完成信息服务收入4146亿元，同比增长15.1%。此外，互联网接入服务收入增速转负为正，互联网数据服务实现较快增长。1—7月，互联网企业完成互联网接入及相关服务收入242.1亿元，同比增长3.6%；完成互联网数据服务收入101.5亿元，同比增长17.4%，增速较上半年提高3.1个百分点。

从地区结构看，1—7月互联网业务累计收入贡献前三的省份分别是上海、北京、浙江，业务收入增速均超过20%。

从1—7月数据看，下半年我国互联网经济将有望继续恢复并逐步走高。“目前，中国经济稳步复苏，影院、旅游、教育等与互联网服务高度相关的产业加快开工运行，将为互联网行业加快发展提供有利条件。加上过去7个月，在线经济已深度嵌入产业链、供应链、企业内部运营链等方面，下半年还将为互联网经济快速发展带来新机遇。”蔡之兵认为。

《 人民日报 》（ 2020年09月02日 10 版）

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