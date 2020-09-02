湖南武冈培育致富带头人

本报邵阳9月1日电 （记者孙超）8月31日，在湖南省武冈市文坪镇的民富中药材专业合作社，种植户们正忙着将黄蜀葵送来加工。合作社负责人、当地的致富带头人周作枚在现场有条不紊地指挥着。这里每天加工约4000斤黄蜀葵，送往江苏销售。

目前，民富中药材专业合作社带动周边8个乡镇共1456户4870人发展中药材产业。其中，贫困户821户2923人，年产药材1600余吨，平均每户药农年增收1.5万元。

据了解，2016年以来，武冈市坚持推进致富带头人培育工作，帮助贫困群众稳定脱贫。目前，全市824名致富带头人带动了7500余户2.6万余名贫困群众稳定脱贫。

《 人民日报 》（ 2020年09月02日 10 版）

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