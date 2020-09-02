2020年服贸会将在北京举办 服务贸易添彩百姓生活

以北京奥林匹克公园为背景搭建室外场馆，是2020年中国国际服务贸易交易会的一大亮点。图为在国家体育场外搭建的服贸会室外临时场馆及相关配套设施。

人民视觉

从国际环境看，互联网数字技术将大大提升服务的可贸易性，推动服务业态和模式创新。从国内环境看，完整的制造业体系、超大规模市场优势、不断提升的企业自主创新能力，将为我国提高服务贸易竞争力创造有利条件

8月，《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》印发，服务贸易创新发展试点再扩围；9月上旬，2020年中国国际服务贸易交易会（服贸会）在北京举办……当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，全球服务贸易面临前所未有的挑战。在这样的背景下，我国继续扩大服务贸易对外开放，推动服务贸易高质量发展，将给百姓生活带来更多精彩，也展示了中国坚定不移扩大开放的信心和决心。

服务贸易便利生活

我国服务进出口规模持续扩大，连续6年稳居全球第二位，服务贸易大国地位进一步巩固

“在家门口就能看到各国优质电影、文艺演出，丰富了大家的日常生活。”在北京某银行工作的陈珏，近日和朋友一起到影院观看了几场国外电影，感觉很过瘾。

阿里影业副总裁何弭介绍，随着居民生活水平提高，精神文化需求日益增长，人们在文化娱乐消费上的支出不断增加。引进国外优质电影和文艺演出，一方面能够增加国内文化市场供给，更好满足消费者精神文化需求，另一方面有利于促进市场竞争，推动国内相关产业提质升级。

引进优质国外电影和文艺演出就是一种服务贸易。服务贸易是指居民（在一国长期从事生产和消费的自然人或法人）和非居民（除居民以外的自然人或法人）之间的服务交易。联合国等国际组织编写的《国际服务贸易统计手册》将服务贸易分为十二大类，分别是运输服务、旅行服务、建筑服务、保险服务、金融服务、电信计算机和信息服务、知识产权使用费、个人文化和娱乐服务、维护和维修服务、加工服务、其他商业服务、政府服务。

“近年来，我国服务进出口规模持续扩大，连续6年稳居全球第二位，服务贸易大国地位进一步巩固。2019年，中国服务进出口额达7850亿美元。”商务部研究院服贸所所长李俊介绍，今年受疫情影响，人员跨境流动受到限制，给世界范围内的旅游服务进出口带来了巨大冲击。商务部数据显示，今年上半年，我国旅行服务进出口达5580.8亿元，下降42.9%，这是导致上半年我国服务贸易下降的主要因素，剔除旅行服务，我国服务进出口增长2.1%。

“服务贸易的快速发展更好地满足了人们对美好生活的向往。”李俊说，服务贸易的开展与每个老百姓都息息相关，教育、旅游、医疗等生活性服务业对外开放，可以让大家有更多的优质服务选择，电信计算机等生产性服务贸易能不断提高社会生产效率。

“真没想到，不用出国就能用上国外最先进的治疗方案。”在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区内博鳌恒大国际医院肿瘤外科病房里，患者张悦一边削着水果一边说。

自成立以来，博鳌乐城先行区不断优化审批流程，加快国际创新药品药械进口，让国内老百姓第一时间享受到国际创新医疗服务。目前，博鳌乐城先行区可用抗肿瘤新药、罕见病药达100种，有11种国际创新药械在国外上市不到1年，就已经在博鳌乐城先行区应用。

规模增长结构优化

上半年，我国知识密集型服务进出口额占服务进出口总额的比重达43.7%，同比提升9.6个百分点

在中国科学技术馆门口，优必选咨询测温机器人Cruzr（克鲁泽）正在为每一位参观者提供无接触式体温检测，并根据情况实时提醒参观者戴好口罩。Cruzr不仅能测温，还拥有灵活的双臂，可以呈现丰富的肢体语言，具有文字、语言、视觉、动作、环境等多模态感官功能，能与人进行充分互动。

“不仅在国内大展身手，Cruzr已经走出国门，服务海外客户，目前已在比利时、韩国、日本、卢旺达等多个国家或地区上岗，在医院、商场、机场复工，学校复学和城市管理中发挥了重要作用。”优必选科技股份有限公司相关负责人介绍，作为一家集人工智能和人形机器人研发、制造和销售于一体的高科技创新企业，优必选立足全球，将中国先进的人工智能服务带给全球消费者。

“虽然疫情给国际服务贸易开展带来了前所未有的挑战，但我国服务贸易仍然呈现趋稳态势，知识密集型服务贸易占比进一步提高。”中国国际经济交流中心信息部副部长王晓红表示，随着我国数字经济蓬勃发展、创新驱动发展战略深入推进，我国信息技术竞争力不断提升，带动保险、金融、电信计算机和信息服务等知识密集型服务业加速发展。

数据显示，今年上半年，我国知识密集型服务进出口9744.3亿元，同比增长9.2%，占服务进出口总额的比重达43.7%，同比提升9.6个百分点。其中，知识密集型服务出口5128.7亿元，同比增长9.7%，占服务出口总额的比重达到56.2%，同比提升6.1个百分点。

服务贸易的快速发展离不开政策支持。2016年，我国在上海、海南、江苏苏州市、浙江杭州市等地开展服务贸易创新发展试点；2018年，试点进入深化阶段，增加北京和河北雄安新区两个试点地区。4年来，有关部门和各试点地区积极探索、主动创新，多批实践性、制度性创新成果在全国复制推广，带动全国服务贸易发展质量进一步提升。

为促进服务贸易发展，江苏苏州市不断创新，基本建成全链条、全生态的知识产权运营服务体系，建立昆山光电产业、高新区医疗器械产业、吴江光通信产业、工业园区重点产业（包括纳米、人工智能、生物医药）、吴中智能制造产业等5家重点产业运营中心，探索建立产业知识产权联盟和专利池，保障产业安全发展。此外，还重点推动江苏国际知识产权运营交易中心建设，开展知识产权展示交易、金融和运营服务。

浙江杭州市依托米奥兰特国际会展公司打造了跨境贸易服务境外推广平台。平台以杭州市政府在“一带一路”沿线国家主办的线下展览为载体，依托互联网，创新办展及参展模式，推出“网展贸”服务新模式，为企业提供“展览+互联网+供应链”三位一体的跨境贸易服务。

王晓红表示，“十三五”期间，我国不断深化服务贸易供给侧结构性改革，完善相关政策，发挥服务贸易创新发展试点的示范作用，服务贸易实现稳步增长，结构持续优化，国际竞争力明显增强，企业自主创新能力和国际化经营水平明显提升。

推动服务贸易高质量发展

我国举办服贸会，是以实际行动支持贸易自由化和经济全球化，展示了我国坚定不移扩大开放的决心

“服贸会是一场开放、包容、多元的国际性盛会，希望在今年的服贸会上，我们能让更多国家看到中国VR（虚拟现实）技术的发展。”兰亭数字科技有限公司首席执行官孙文博介绍，去年公司在服贸会现场收获颇丰，总签约额达1500多万元。

9月上旬，2020年中国国际服务贸易交易会将在北京举办。此前，服贸会已成功举办6届，累计吸引184个国家和地区、近300家国际组织和境外商协会、1万余家次企业参展，实现意向成交额5293.3亿美元。截至目前，本届服贸会已有141个国际组织、驻华使馆、商协会及机构确定参展参会，2000余家次境内外企业即将精彩亮相，百余场论坛洽谈活动虚席以待……全球服务即将汇聚北京，给全球消费者带来更多优质高效的服务体验。

“在世界经济低迷、保护主义上升的背景下，我国举办服贸会，是以实际行动支持贸易自由化和经济全球化，展示了我国坚定不移扩大开放的决心。”李俊认为，服务贸易早已成为国际贸易的重要组成部分和各国经贸合作的重要领域，扩大服务业对外开放有利于推动我国外贸提质增效，为我国经济高质量发展注入新动能。

“未来，我国服务贸易发展蕴含机遇。”王晓红表示，从国际环境看，互联网数字技术将大大提升服务的可贸易性，推动服务业态和模式创新。从国内环境看，我国完整的制造业体系将继续带动生产性服务业发展，同时我国具有超大规模市场优势，企业自主创新能力和国际化水平不断提升，这些将为我国提高服务贸易竞争力创造有利条件。

今年8月，为全面推进服务贸易改革、开放、创新，促进更高水平对外开放，《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》正式印发，新一轮试点从原有的17个试点地区扩围至28个试点地区，并将贵安新区与贵阳、西咸新区与西安连片发展，两江新区扩围至重庆21个市辖区，进一步凸显了服务贸易在国家区域发展战略中的作用。

商务部表示，下半年，将积极深化改革，推进全面深化服务贸易创新发展试点和服务外包示范城市建设，拓展特色服务出口基地，推动服务贸易高质量发展；深入扩大开放，加快制订全国版跨境服务贸易负面清单；加快创新，大力发展数字贸易、线上展览等新兴服务贸易，全力实现服务贸易提质增效。

《 人民日报 》（ 2020年09月02日 19 版）

(责编：杨光宇)