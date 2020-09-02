生活服务业拥抱互联网（消费万花筒）

用手机点美食、干洗衣服送上门、在线观看健身课……近年来，从餐饮消费到休闲娱乐，从家政服务到美容美发，从运动健身到干洗熨烫，老百姓身边的生活服务业快速发展，加速拥抱互联网、实现数字化。

受疫情影响，生活服务业一度面临复工难题。一些商家积极创新，通过尝试互联网直播等直观化、无接触、低成本的营销模式，打破线下促销的时空限制，有效地将消费需求转化为实际购买力。

阿里巴巴本地生活发布的数据显示，近半年内，本地生活服务业“触网直播”商家增长超过50倍，90%的提供本地生活服务商家考虑用直播等形式推广或卖货，70%左右则希望通过直播提升知名度。5月，饿了么的一场直播专场，累计观看的人数超过3100万人，4小时直播总交易额2.81亿元。

生活服务业拥抱互联网，给更多人带来了新的就业机会。去年“双11”，饿了么、口碑、淘宝、支付宝联手推出100多场直播，覆盖了本地生活各行业的数百万商户。这种“看得见、易交流”的新方式，鼓励和推动越来越多的生活服务业从业者成为知识型、分享型主播，为消费者带来更好的直播观看体验。

一些大型互联网平台也纷纷帮助生活服务业更好地拥抱互联网。阿里巴巴集团相关负责人介绍，阿里巴巴本地生活将为商家提供包括直播工具、人员培训、活动宣传等方面的支持，帮助零售、餐饮、文娱、家政等传统生活服务业加快数字化升级改造，提升直播等数字化运营能力，为生活服务业商家实现“线上+线下、到店+到家”的深度融合。

生活服务业开展直播销售需要规范发展。中国商业联合会常务副会长王民说，结合经济形势和市场需求，中国商业联合会和多方一起制定并发布了《直播营销服务规范》团体标准。希望规范全国生活服务业商家在网络直播过程中的行为与方式，提升直播营销人员的水平，促进我国直播产业的健康发展，维护商家、平台、主播、消费者的合法权益。

《 人民日报 》（ 2020年09月02日 19 版）

(责编：杨光宇)