大湾风：专访姚景源，大湾区占有天时地利 

我国的经济特区自1980年设立以来，已经走过了40年光辉历程。最早的4个经济特区中，有3个在广东——深圳、珠海和汕头。

在经济特区40周年之际，人民日报媒体融合又迈新步，推出了视频访谈节目《人民e财经》，这档节目由人民日报麻辣财经工作室、全国党媒平台、人民网强国论坛联合制作，我们粤港澳大湾区工作室也参与了首期节目录制。在人民网演播室，记者采访了国务院参事室特约评论员姚景源。

敢闯、敢试、敢为人先，“拓荒牛”杀出了一条血路

40年间，特区人敢闯、敢试、敢为人先，凭着一股子“拓荒牛”的劲头，硬是杀出了一条血路。

深圳从一个人口只有3万人的边陲小渔村，发展到人口上千万的现代大都市。“深圳速度”，已经成为人们的心目中的标杆。珠海也是1979年破县立市，1980年成为第一批经济特区，开办了中国第一家三来一补企业，开创了国内吸引外资的先河，如今实现了跨跃式发展。

深圳和珠海，原本只是小渔村、小县城，为什么成为经济特区之后，就能够发展这么快速、这么迅猛呢?

“搞经济特区，是建设中国特色社会主义的一个重要内容。实践证明，我们搞经济特区的政策是正确的。” 姚景源说，在那个时候我们这么大个国家，基本状况就是人口多，底子薄。所以，我们必须要有一个突破。怎么突破？一是借鉴国际上的好的先进的经验，二是从我们自身特色出发。我们现在看，深圳、珠海等经济特区的成功，应当说是建设有中国特色社会主义理论的一个重要成果。

姚景源说，经济特区的第一个任务，就是把它作为一个试验田，我们所有在改革开放上的一系列的想法，都可以在这里试验。第二个任务，就是做改革开放的示范区。因为经济特区的经验最终要影响全国，要向全国辐射。这些年，我们能够不断地深化经济体制改革，包括价格改革，甚至包括人事制度改革等一系列的改革，一个重要因素是经济特区起到了非常好的示范作用。

2019年，中国人均GDP首次突破了一万美元，但在改革开放起步的1978年，那个时候的人均GDP只有155美元。“而深圳去年是29498美元，人均GDP接近三万美元，在全国排名第一。40年深圳GDP增长了1万倍，确实对全国经济起到了引领作用。”姚景源说，一开始经济特区就是深圳、珠海、汕头、厦门，后来经济特区从4个增加到7个，之后又增加了上海浦东、天津滨海等新区，还增加了大概50多个国家级高新区，还有几十个出口加工区，再加上保税区、保税港，这些改革开放“实验田”已经有100多个。

姚景源认为，经济特区的辐射作用，还体现在它是一个“大学校”，为全国各地培养和输送了很多人才。通过40年积淀，特区培养了相当多的干部，这些干部懂管理，懂前沿的整个经济技术发展的状况，而且他们思想解放，干事创业的能力非常强。同时，深圳、珠海这样的特区，它还培育了一大批的企业家，数以百万计的企业家，这个非常重要。现在全国各地特别是中西部，有很多企业家原来最早都是在深圳起步创业的。所以，在总结经济特区40年成果的时候，不光要看GDP总量翻了多少倍，更重要的它培养了那么多优秀的干部，那么多成功的企业家，这是一个了不起的财富。

“在建立特区的时候，我们真的是有一批叫不忘初心、牢记使命的领导干部，全身心都扑在改革开放事业上。这些不计个人得失的改革家，硬是杀出一条血路，特别令人敬佩。” 姚景源动情地说，正是当年这样一批改革家大刀阔斧、勇往直前，经济特区40年来才能取得这么辉煌的成绩。直到今天，很多人仍然怀念他们、敬重他们。

深圳市中心的雕像——拓荒牛。

经济充满活力生机勃勃，同时又有良好的生态环境

经济特区最早起步时，主要是以制造业、工业为主，包括一些劳动密集型的产业。但现在它的产业结构、增长方式和增长的动力，也在不断地发生转变和优化。产业更多地向知识密集型、技术密集型方向发展，现代服务业包括金融、保险、科技、教育等，比重在迅速提高。

“在新的历史时期，我们肩负的任务和使命，比当年解决温饱、摆脱贫困要更加艰巨。回过头来，在改革开放再出发过程中，特区特别是特区精神、特区经验，仍然是指导我们不断发展的重要基础。”姚景源说，对广东来说，最重要机遇就是建设粤港澳大湾区。

粤港澳大湾区，包括广东省的9个城市，加上香港、澳门两个特别行政区，形成了一个“9+2”的城市方阵。“在全球的湾区中，粤港澳大湾区无论是区域面积，还是人口总量、经济总量，条件都是最好的，也是中国经济最有活力和生机的地区。将来中国最有发展前景的地区，就是粤港澳大湾区。”姚景源表示。

我国第一个百年目标，是从1921年到中国共产党成立100周年，我们要实现全面小康。第二个百年目标，就是新中国成立100年，从1949年到2050年。第一个百年目标即将实现，第二个百年目标距现在还有30年。

“未来30年，我们要把国家建设成为一个伟大的社会主义现代化强国，我把它归纳成一句话，就是国家富强、人民富裕、山河美丽。” 姚景源认为，深圳是中国特色社会主义的先行示范区，又是大湾区中心城市，建设社会主义现代化强国，粤港澳大湾区仍然要发挥排头兵的作用。

姚景源分析，未来经济发展的新格局，是以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进，这恰恰给粤港澳大湾区发展提供了一个新的增长空间。因为我国有超大规模的市场潜力，超大规模的内需潜力，需要不断地去挖掘，把国内市场的潜力释放出来，这将为粤港澳大湾区提供新的更加宽阔的市场。“国内+国际”双循环相互促进，粤港澳大湾区占有天时地利。

“在全球经济面临严重衰退，不确定因素增加的情况下，我们必须集中力量办好自己的事。现在粤港澳大湾区要做的，一是把自身建设成经济上充满活力、充满生机，要建立全球领先的科技创新中心，同时它也是绿水青山，宜业宜居宜游。”姚景源说，从全国来看，粤港澳大湾区的市场意识和市场建设、市场完善程度是最好的，但是还是要看到差距、找出差距，改革开放再出发，打造未来发展新优势。（来源：珠海传媒集团 作者：冯喆 摄影：李建束 李根）

(责编：李都也(实习生)、李栋)