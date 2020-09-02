商务部：我国服务出口7月增速由负转正

北京商报讯（记者 陶凤 吕银玲）据商务部官网9月1日消息，商务部服贸司负责人介绍2020年1-7月服务贸易发展情况时表示，1-7月，受新冠肺炎疫情等因素影响，我国服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少，知识密集型服务贸易占比提高。1-7月，我国服务进出口总额26193亿元（人民币，下同），同比下降15.2%。其中，出口10852.7亿元，下降1.4%；进口15340.4亿元，下降22.8%。

7月服务出口增速由负转正。7月当月我国服务出口1725亿元，增长3.3%。其中，个人文化娱乐服务出口10.4亿元，增长65.8%；运输出口344.6亿元，增长26.9%；电信计算机和信息服务出口454.1亿元，增长24.3%；金融服务出口22.2亿元，同比增长20.3%。

服务贸易逆差大幅减少。1-7月，我国服务出口降幅收窄，进口降幅有所加大，出口降幅小于进口21.4个百分点，带动服务贸易逆差下降49.4%至4487.7亿元，同比减少4383.5亿元。

对于7月服务贸易出口的增长，商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受北京商报记者采访时表示，“最主要是由于中国经济率先企稳，疫情抑制住了，经济就活跃起来了，从事服务贸易的人员也可以流动了，在这种情况下，我们的服务业保障能力就提升了。很多国家的疫情正在扩散，相对于制造业来说，服务业受影响更大，在这种情况下，中国的服务贸易竞争环境反而向好”。

商务部研究院副研究员庞超然也表示，7月受益于国外疫情蔓延形势好转的影响，境外企业复工复产进程加快，服务出口由负转正。同时，交通运输等服务跨境物资设备供应等物流产业明显复苏，对促进服务贸易出口发挥了积极作用。

值得关注的是，1-7月，我国知识密集型服务进出口11513.4亿元，增长8.9%，占服务进出口总额的比重达到44%，提升9.7个百分点。其中，知识密集型服务出口6103亿元，增长9.7%，占服务出口总额的比重达到56.2%，提升5.7个百分点；出口增长较快的领域是知识产权使用费、保险服务、电信计算机和信息服务，分别增长31.9%、12.9%、16.9%。

知识密集型服务进口5410.4亿元，增长8%，占服务进口总额的比重达到35.3%，提升10.1个百分点；进口增长较快的领域是电信计算机和信息服务、金融服务，分别增长28.5%、16.6%。

“知识密集型服务贸易进出口的增长，与我们发展高端制造业和现代服务业有关，随着我们制造业的转型升级，我们配套的服务业也正在积极地跟进。在这一情况下，我们的服务业也获得更大的发展机会。”白明说。

与知识密集型服务贸易不同的是，旅行服务进出口有所下降。疫情及各国采取的严格限制人员跨境流动的措施继续影响世界范围内旅行服务进出口。1-7月，我国旅行服务进出口6391.1亿元，下降44.6%，降幅比1-6月扩大1.7个百分点；其中出口下降43.4%，进口下降44.8%，带动服务贸易整体下降。剔除旅行服务，1-7月我国服务进出口增长2.4%，其中出口增长4.3%，进口增长0.4%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)