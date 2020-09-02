原标题：保健品不再报销 多部新规9月起实施

9月1日，多部新规开始正式生效。即日起实施的《基本医疗保险用药管理暂行办法》规定，滋补品、保健品、疫苗等不纳入医保目录，不再报销。此外，《中华人民共和国资源税法》（以下简称《资源税法》）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（以下简称“新《固废法》”）等也正式施行，这些新规新政无疑将切实影响到百姓生活的方方面面。

1 滋补品、保健品、疫苗等不纳入医保目录

7月31日，国家医保局公布的《基本医疗保险用药管理暂行办法》规定，自9月1日起，滋补品、保健品、疫苗等不纳入医保目录，不再报销。

《办法》显示，纳入国家《药品目录》的药品应当是经国家药品监管部门批准，取得药品注册证书的化学药、生物制品、中成药（民族药），以及按国家标准炮制的中药饮片，并符合临床必需、安全有效、价格合理等基本条件。

另外，保健药品、预防性疫苗和避孕药品以及其他不符合基本医疗保险用药规定的药品不得纳入《药品目录》。

声音

赵衡

医疗战略咨询公司Latitude Health创始人

医保主要保基本，不保超出基本医疗范围的内容，不再纳入医保目录的药品本身和治疗没什么关系，所以理应被剔除。正式实施以后，百姓原先觉得可以刷卡的现在可能需要自费，但如果结合医保个账的改革，这个影响其实不大。

近期发布的《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见（征求意见稿）》要求，保留个人账户但不再划入单位缴费，根据权益置换的原则，在个人账户缩小的同时，更多的门诊费用将被纳入医保报销范围。那么，个账改革后，个账的一半资金进入统筹，老百姓也不会乱花个账的钱了。

2 《资源税法》调整具体税率确定权限

9月起施行的《资源税法》于2019年8月26日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议上获得通过，将此前的《暂行条例》上升为法律。同时，根据实际情况，按照落实税收法定原则的要求，规范了税目税率、简并了征收期限、明确了地方授权事项等。

北京商报记者从北京市税务局了解到，近几年随着非首都功能疏解和禁限目录的实施，北京市采矿业禁止新建和扩建（地热资源开采除外），开采量逐年萎缩。资源税收入规模自2017年因计征方式调整突破1亿元后，近几年呈明显下降趋势，2020年资源税预计约为4000万元。

声音

高同武

北京市盈科律师事务所高级合伙人

相比于资源税暂行条例，《资源税法》对税目进行了统一规范，调整了具体税率确定权限，规范了减免税政策；根据资源税法授权规定，赋予地方税权；将水资源纳入资源税征收范围；并进一步固定和优化资源税税收优惠的法律规定。在综合考虑资源开采的工艺特点和技术复杂程度的基础上扩展减免税项目，有利于促进资源节约集约利用、保护环境。

总体来看，《资源税法》的实施，有利于完善我国绿色税制体系，通过税收立法对资源开采利用行为进行引导，推动实现资源的优化配置，进一步发挥税收杠杆作用以撬动经济的绿色发展。

3 新《固废法》实施，最高可罚500万元

今年4月29日第十三届全国人大常委会第十七次会议审核通过的新《固废法》也正式实施。新《固废法》加大了对固废管理不合规的处罚力度，增加了企业的违法成本。普遍提高了违法行为的处罚金额，最高可罚至500万元，除此之外还增加了按日连续处罚、行政拘留、查封扣押等执法措施，充分体现了用最严格最严密的生态环境保护法律制度、保护生态环境的思路。

新《固废法》还新增了监管内容，惩罚力度大大加强。正式实施后，将不仅处罚实施单位，还将处罚直接负责的主管人员、其他直接责任人员。

声音

高同武

北京市盈科律师事务所高级合伙人

作为“史上最严”《固废法》，该部法律首次通过立法的形式确立生产者责任延伸制度，在环境法律中明确“污染者承担污染防治责任”原则；在制度方面，确立“固体废物强制回收”“控制过度包装”及“固体废物污染损害举证责任倒置”等一系列法律制度；在监管责任方面，进一步强化政府及其有关部门的监督管理责任，进一步细化废物处理各环节的主体责任；在处罚方面，提高罚款额度，增加处罚种类，强化处罚到人。

从宏观上说，新《固废法》是一种健全污染防治的长效机制，对推进生态文明建设、打赢污染防治攻坚战具有重大意义。

4 支付工程款不得超过60天

9月1日开始施行的新规还有《保障中小企业款项支付条例》。《条例》指出，机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得违约拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

《条例》还规定，机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项应当支付逾期利息。

声音

任壮

北京知诚社会组织众扶发展促进会会长

违约拖欠中小企业工程款的现象此前时有发生。这个规定非常务实和有效，能够在一定程度上加强中小企业的现金流动性、促进资金回笼；从另外一个角度就是间接解决流动性融资贵的问题。但在执行过程中，一方面要严抓落实和问责，一方面也要保证产品服务质量。此外，企业间关于拖欠的诉讼，也应当加快程序，依法缩短诉讼周期。

(责编：李都也(实习生)、李栋)