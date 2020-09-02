原标题：新创业板首批新股已开始价值回归

距创业板注册制首批新股上市已经7个交易日，历经前5个交易日不设涨跌幅限制的充分博弈之后，新股们走势开始出现分化，有的持续回调，有的横盘震荡。差异化走势的根本原因在于价格回归，在火热的炒新过后，投资者们开始认真考虑这些新股的估值到底应该是多少。

很显然，这18家新股都受到了投机者热情的支撑，但在无涨跌幅限制期过后，投机资金必然会大量撤退，剩余的投机资金不可能再把所有的创业板股票全部热炒，因为此时新股与创业板老股的区别并不大，都是20%的涨跌停板，股票也都充分换手，不存在新股没有套牢盘的情况，所以投机资金将会在全部创业板公司中寻找能够激发投资者热情的热点题材，这也意味着这18家新股也就不再具有特殊性。

一旦缺乏了投机炒作的稀缺性，新股就一定会开启价值回归之路，现如今，这18只新股正在经历这个时刻。在没有了投机资金之后，新股中的存量资金仍然会进行博弈，博弈的标准就一个，新股目前的估值水平是否合理。

对于新股而言，通常情况在上市初期估值都属于偏高的状态，毕竟市场的投机热情给予新股更高的溢价。而随着新股上市时间的增长，这种溢价也就逐步褪色，最终会回归到行业平均水平。对于投资者而言，最简单的办法就是，看看新股是否有同行业可比的上市公司，如果有，算一算行业的平均市盈率水平，再根据新股具体的盈利能力、毛利率、营收增长状况等情况，给出一定的溢价或者折价，最终设定一个自己认为的合理估值区间。等新股达到合理的估值区间之后，就可以安心地开始布局，如果始终高估，则宁可错过，也不买错。

而对于一些行业独角兽等特殊的新股，则可以给予较高的估值水平，这需要投资者具体分析。

当然，新股未来的盈利能力也应该考虑在内。有些新股按行业平均水平来看，明显属于高估的情形，却在估值回归的过程中股价持续向上。究其原因，主要是由于投资者对新股未来的盈利能力充满积极预期，导致给予更高的溢价水平。

对于新股而言，所处行业的景气度以及募投项目都是决定未来业绩水平的重要因素。诸如，高行业景气度为公司的业绩提供了更多的保障，如果在此背景下公司业绩不及预期，则需要引起注意。

18家新股的走势分化正是因为各路投资者对于新股未来的业绩预期发生了较大的变化，被广泛看好的公司股价继续走高，被看空的公司股价出现回调，但是多数投资者的预期并不等于公司的真实业绩成长性，投资者还需要有自己独立的判断。如果能找到股价被其他人低估，但是自己却坚信很有价值的公司，这样将能以铜的价格买到黄金。

(责编：李都也(实习生)、李栋)