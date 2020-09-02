信用卡业绩中报出炉 不良改善曙光初现

随着A股上市银行半年报披露的完结，银行信用卡业绩也浮出水面。9月1日，北京商报记者统计发现，受疫情影响，部分线下消费场景受阻、持卡人消费热情降低，令多家上市银行信用卡贷款余额出现下滑，且在持卡人收入下降、还款意愿减弱的背景下，信用卡资产质量也有所承压。但分析人士预测，下半年宏观景气度将会提升，就业形势、消费环境也将有所好转，预计信用卡不良率走势将有所放缓。
透支余额现下滑
经历了此前的高速增长，信用卡业务大规模发卡时代早已过去，但各家银行仍在“铆足劲”积极开拓信用卡市场。从已发卡数量来看，素有“宇宙行”之称的工商银行信用卡“霸主”地位难以撼动，中报显示，该行累计发卡量接近1.6亿张，排名第一。建设银行、中国银行、农业银行发卡量也均超过1亿张，分别为1.39 亿张、1.29亿张、1.25亿张。
从新增发卡量来看，邮储银行信用卡2020年上半年新增发卡327.32万张，信用卡结存卡量3341.65万张，比2019年末增长7.44%。光大银行、兴业银行、杭州银行等银行上半年信用卡发卡量也有不同程度增长，分别为400.77万张、270.25万张、12.74万张。
虽然开拓市场的步伐从未停滞，但在疫情影响之下，部分线下消费场景受阻，用户消费更趋于理性，也让银行信用业务遭到冲击，这从信用卡贷款或透支余额就可看出端倪。六大国有行中，工商银行、交通银行信用卡贷款余额出现下滑，上半年，工商银行信用卡贷款余额为6577.75亿元，较2019年末下降约3%；交通银行信用卡透支余额为4452.66亿元，较2019年末下降4.73%。
股份制银行中，中信银行、招商银行、华夏银行信用卡贷款余额也均较年初下滑，分别为6.52%、2.79%、2.43%。下滑较快的还有无锡银行，该行上半年信用卡贷款余额为1.56亿元，较去年末降幅高达57.55%。
易观银行分析师王细梅直言，信用卡透支余额下降主要是受疫情影响，疫情导致个人收入及消费减少，还款能力及还款意愿下降，从而导致信用卡获客及交易量减少、不良率上升。
疫情“冲击波”也让业内对信用卡市场表现不容乐观，在麻袋研究院高级研究员苏筱芮看来，从整个信用卡行业来看，整体应偿余额有所上升，但具体到每家机构而言，又出现了一些分化，今年以来由于疫情影响、企业及个人现金流受阻、共债风险继续释放等因素叠加，信用卡资产质量显著承压，一些银行重点采取了“降额风控”策略，在前端获客流程中也更趋谨慎。
不良生成率拐点隐现
在持卡人收入下降、还款能力降低、还款意愿减弱的背景下，2020年上半年，信用卡资产质量也有所承压。国有大行中，交通银行信用卡不良率最高，由去年末的2.38%上升至今年上半年末的2.9%；工商银行截至上半年末的信用卡透支不良率为2.65%，比2019年末上升0.44个百分点。另外，邮储银行、农业银行信用卡不良率分别为1.99%、1.81%，分别较2019年末上升0.25个、0.24个百分点；建设银行信用卡不良率为1.17%，比2019年末上升0.14个百分点。
股份制银行中，招商银行信用卡贷款不良率为1.85%，较去年末上升0.5个百分点。招商银行在中期报告中表示，零售业务受疫情冲击更为直接明显，其中信用卡受疫情和共债风险叠加影响风险快速上升，新生成不良贷款158.98亿元，同比增加75.72亿元。同在零售领域发力较猛的平安信用卡不良率则升至2.35%。
虽然信用风险有所承压，但业内大多认为，商业银行信用风险的前瞻性指标有所改善，不良贷款生成率逐步进入拐点。截至2020年上半年末，中信银行不良率升至2.5%，不过，从新进入逾期情况看，自4月起，该行信用卡客户首次进入逾期的比率呈下降趋势，月度不良净增额也持续下降，不良上升的趋势初步得到遏制。中信银行在半年报中预计，下半年该行信用卡贷款质量整体可控。
从整体行业数据来看，受到疫情影响，今年一季度，信用卡逾期规模出现大幅攀升，但这一情形在二季度有所好转。来自央行公布的2020年二季度支付体系运行总体情况数据显示，二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额854.28亿元，环比下降7.02%。
“预计下半年信用卡不良率走势将有所放缓。”苏筱芮判断，下半年宏观景气度将会提升，就业形势、消费环境也将有所好转，进而推动资产质量向好发展；其次，伴随“最高法规范民间借贷利率上限”靴子落地，信贷市场或将加速挤出部分共债风险较高的客群，比起前些年蜂拥争抢下沉客群的策略，当前机构的思路更倾向于挖掘优质客群潜力。
产品、渠道、场景有待提升
疫情期间，信用卡获客、展业因“三亲原则”而受到阻碍，商业银行也开启了新一轮“自救”，通过线上方式弥补线下交易的困难。针对信用卡展业需要改进的问题未来该如何发展？在各大银行的业绩发布会上，管理层也一一给出了回应。
建设银行副行长吕家进直言，“在信用卡发展之中也有一些需要改进的方面。比如建设银行年轻客户虽然在近几年有了稳定的增长，但是增长还不够。在网络社会，适用于青年的一系列产品、场景还需要进一步拓展”。
在农业银行副行长崔勇看来，信用卡消费还是有爆发性增长的可能，但这需要以数字化转型来引领，重点从产品、渠道、场景、服务四个角度来提升。崔勇认为，要加快线上平台的建设，用机器用数据来代替人工销售，搭建以信用卡为媒介，覆盖C端客户和B端商户，集消费、金融、生活于一体的互联网消费金融平台。
危中有机，风险与机遇相伴相生，从另外一个角度看，疫情带来的冲击也成为发卡银行变革的一个重要契机，下半年商业银行应如何发力扭转信用卡展业颓势？王细梅指出，未来银行需要挖掘存量客户尤其是优质存量客户的价值贡献，提升其使用黏性。同时，面对金融科技、消费金融等机构的竞争，银行更需要加大投入，从使用场景、体验、权益等方面提升信用卡竞争力。
“商业银行应加速创新与变革。”苏筱芮进一步指出，顺应数字化转型、无卡化进程的潮流，加大数字化产品的研发；抓住我国金融对外开放的“黄金窗口”，与优质外资机构联手，充分发挥各自的资源优势；以客户需求为导向，优化客户服务流程，拓展服务外延，整合各类资源以建设“金融+生活”综合平台，与获客、黏客共同形成良性闭环。
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