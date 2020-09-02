苹果特斯拉拆股“撞日” 美股8月狂欢收官

8月的最后一天，美股两家“当红”科技巨头苹果与特斯拉同时迎来拆股后的首个交易日，理所当然地，股价再一次飞涨，苹果市值直接飙升至2.2万亿美元，特斯拉创始人马斯克身价更是一夜飙升117亿美元。至此，美股也完成了“豪横”的8月行情。只是随着科技股带头美股狂飙，盛世危言层出不穷，美股风险或已在累积之中。

苹果、特斯拉再度占据美股C位。当地时间8月31日，两家公司迎来拆股后的首个交易日，股价均继续攀升。截至当天收盘，苹果股价大涨3.39%，报129.04美元，市值达到2.21万亿美元，8月19日，苹果刚刚成为全球首家市值达到2万亿美元的公司。此外，特斯拉股价大涨12.57%，报498.32美元，市值达到4643亿美元。受益于此，马斯克身价一夜飙升117亿美元，达到1108亿美元，总财富升至第三位。

不久前，苹果和特斯拉分别宣布将以1：4和1：5的比例进行股票的分拆，时间都选择在了8月31日这一天。苹果已经是第五次拆分股票，而特斯拉则是历史上首次拆分股票。

需要注意的是，特斯拉股价今年出现了疯涨的态势，仅过去1个月，特斯拉股价就上涨接近50%，过去3个月涨幅达到165%，而自今年以来，特斯拉股价累计涨超400%。

受苹果和特斯拉的提振效应，纳指再创新高，截至当天收盘，纳指涨0.68%，道指跌逾200点，标普500指数跌0.22%。虽然道指、标普出现了下跌，但在整个8月，二者仍分别创下1984年、1986年以来最大的8月涨幅。而当日收涨的纳指也创下2000年以来最大8月涨幅，且今年第41次刷新历史收盘新高。

在过去这段时间，美股经历了一场暴跌，以最快的速度跌入熊市，又在美联储的大幅放水之下，迅速由熊入牛。在这股强劲的回升之中，大量散户蜂拥入局，进一步推高了美股。本月中旬，美国散户最爱的炒股软件Robinhood首次公布了自己的月度交易数据，数据显示，这家初创公司6月日均收入交易量（DARTS）达430万笔，超过所有在线竞争对手，并且超过两大在线券商嘉信理财和E-Trade的总和。

而散户的入场也让Robinhood风光一时。在公布了自己的月度交易数据之后，Robinhood宣布获得2亿美元的G轮融资，新的资本注入将使Robinhood估值增至112亿美元。需要注意的是，这已经是Robinhood在4个月内的第三笔主要融资，上个月其刚刚结束了一轮追加融资。更为重要的是，无论特斯拉还是苹果的拆股，无异于让更多的散户入场，毕竟入市门槛出现了大幅降低。

在科技股的带动之下，美股一片繁荣，但随着这一轮疯涨，已经有越来越多的声音提醒，情况似乎并没有看上去那么美好。对冲基金大佬、OmegaAdvisors创始人莱昂·库珀曼本周一警告称，苹果、特斯拉拆股并没有创造价值，最近几个月某些股票的疯狂交易是股市的警告信号。目前的迹象表明市场已接近顶峰，而Robinhood等应用程序的日交易量激增是“疯子市场”。

摩根士丹利策略师威尔逊也在8月24日的一份报告中警告称，市场可能正面临一场回调。在这之前，威尔逊对美股的态度一直较为积极，认为美联储注入大量流动性以及通胀回升将推动美股至历史新高。金融巨鳄索罗斯日前接受外媒采访时也表示不再参与目前已经充满泡沫的美股市场。索罗斯称，美股市场陷入了由美联储流动性助长的泡沫，这种情况是现在需要避免的。

前海开源基金首席经济学家杨德龙称，拆股相当于将绝对股价拆下来了，可以吸引更多投资者参与，特斯拉和苹果都属于绝对股价比较高的，拆股自然有利于增加投资者的人数，同时增加股份数，进而增加股票流动性，一般来说拆股对股价来说是个利好。但目前来看，美股本身的泡沫以及资产泡沫已经比较大了，美联储的大量放水导致美股出现上涨，美国经济没有复苏，美股却不断创新高，尤其是科技股已经有了比较明显的估值泡沫，拆股进一步推高股价，有可能产生更大的资产泡沫。

(责编：李都也(实习生)、李栋)