原标题：韩国GDP增速创十年新低

北京商报讯（记者 陶凤 常蕾）韩联社9月1日消息，韩国央行韩国银行数据显示，初步核实第二季度韩国国内生产总值（GDP）环比下降3.2%，创2008年第四季度以来单季最低水平，而2008年第四季度韩国受金融危机影响，GDP环比下降3.3%，两者只差了0.1个百分点。

同比来看，该数据较7月发布的初估值提高了0.1个百分点，同比下降2.7%，为1998年第四季度以来的最低水平。

实际上，进入今年以来，韩国GDP已经连续两个季度出现了负增长。尽管如此，韩国的表现依然远强于邻居日本。8月中旬，日本内阁府发布的2020年二季度GDP显示，日本二季度GDP环比下滑7.8%，创下自1955年以来最差的季度表现，而且比2008年金融危机时期的经济表现更差。

受疫情影响，二季度发达国家GDP数据都不尽如人意。据英国《卫报》消息，二季度英国GDP环比暴跌20.4%；美国商务部在7月底公布的数据显示，二季度美国GDP环比下降20.4%，创下73年来最差的经济表现，属于严重的经济衰退。

在全球经济萎靡不振的情况下，在韩国经济中占比最大的出口也受到了巨大冲击。数据显示，韩国二季度出口骤减16.1%，进口减少6.7%。韩国贸易工业和能源部同日公布的数据显示，8月出口减少9.9%，虽然是连续第六个月下滑，但降幅小于市场预估的12%。

此外，韩国二季度设备投资和建设投资环比分别减少0.5%和1.5%；不过，居民消费在抗疫补贴的带动下环比增加1.5%；人均国民总收入也出现了负增长，但得益于贸易环境改善，减幅为2.2%，低于实际国内生产总值。

韩国经济走低的背后，是疫情的肆虐。进入8月下旬，韩国国内确诊病例再度回升。过去两周以来，韩国单日新增病例都达到三位数，韩国政府在上周五宣布，全国第二级社交距离准则再延长一周，并评估是否提高到最严格的第三级，也就是建议关闭学校和企业。

韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基表示，如果疫情持续恶化致全国升级为三级响应，也就意味着韩国全国社会生产、商业活动将再次陷入停滞。

而就在8月27日，韩国银行刚刚将2020年全年GDP增长预期下调为-1.3%。这是韩国今年以来第三次下调经济增长预期。今年年初，韩国银行将经济增长预期从2.3%下调至2.1%；仅隔3个月，韩国银行再次于5月将预期值下调至-0.2%。值得注意的是，这是自全球金融危机后，官方时隔11年再次预测经济负增长。

韩国当局也在设法应对。据悉，韩国政府将在2021年度大举提高预算，并为此举债达172.9兆韩元，连续两年改写发债新高。

财政部官员表示，最新举债额是依据预算提案所得的结果，将超越 2020年度的167兆韩元的历史纪录。

如果获得议会批准，这一提案将使韩国政府债务占GDP的比例升至创纪录的46.7%。

辽宁大学国际关系学院副教授、察哈尔学会研究员李家成指出，韩国国内消费长期处于低迷状态，只能靠政府大规模投资补贴，包括对新冠患者的补贴、百姓的日常补贴以及医生的服务补贴等非常多，这也导致韩国的国家债务不断积累，整体上看韩国经济已经处于负重前行的状态。

(责编：李都也(实习生)、李栋)