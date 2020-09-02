韩国GDP增速创十年新低

北京商报讯（记者 陶凤 常蕾）韩联社9月1日消息，韩国央行韩国银行数据显示，初步核实第二季度韩国国内生产总值（GDP）环比下降3.2%，创2008年第四季度以来单季最低水平，而2008年第四季度韩国受金融危机影响，GDP环比下降3.3%，两者只差了0.1个百分点。
同比来看，该数据较7月发布的初估值提高了0.1个百分点，同比下降2.7%，为1998年第四季度以来的最低水平。
实际上，进入今年以来，韩国GDP已经连续两个季度出现了负增长。尽管如此，韩国的表现依然远强于邻居日本。8月中旬，日本内阁府发布的2020年二季度GDP显示，日本二季度GDP环比下滑7.8%，创下自1955年以来最差的季度表现，而且比2008年金融危机时期的经济表现更差。
受疫情影响，二季度发达国家GDP数据都不尽如人意。据英国《卫报》消息，二季度英国GDP环比暴跌20.4%；美国商务部在7月底公布的数据显示，二季度美国GDP环比下降20.4%，创下73年来最差的经济表现，属于严重的经济衰退。
在全球经济萎靡不振的情况下，在韩国经济中占比最大的出口也受到了巨大冲击。数据显示，韩国二季度出口骤减16.1%，进口减少6.7%。韩国贸易工业和能源部同日公布的数据显示，8月出口减少9.9%，虽然是连续第六个月下滑，但降幅小于市场预估的12%。
此外，韩国二季度设备投资和建设投资环比分别减少0.5%和1.5%；不过，居民消费在抗疫补贴的带动下环比增加1.5%；人均国民总收入也出现了负增长，但得益于贸易环境改善，减幅为2.2%，低于实际国内生产总值。
韩国经济走低的背后，是疫情的肆虐。进入8月下旬，韩国国内确诊病例再度回升。过去两周以来，韩国单日新增病例都达到三位数，韩国政府在上周五宣布，全国第二级社交距离准则再延长一周，并评估是否提高到最严格的第三级，也就是建议关闭学校和企业。
韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基表示，如果疫情持续恶化致全国升级为三级响应，也就意味着韩国全国社会生产、商业活动将再次陷入停滞。
而就在8月27日，韩国银行刚刚将2020年全年GDP增长预期下调为-1.3%。这是韩国今年以来第三次下调经济增长预期。今年年初，韩国银行将经济增长预期从2.3%下调至2.1%；仅隔3个月，韩国银行再次于5月将预期值下调至-0.2%。值得注意的是，这是自全球金融危机后，官方时隔11年再次预测经济负增长。
韩国当局也在设法应对。据悉，韩国政府将在2021年度大举提高预算，并为此举债达172.9兆韩元，连续两年改写发债新高。
财政部官员表示，最新举债额是依据预算提案所得的结果，将超越 2020年度的167兆韩元的历史纪录。
如果获得议会批准，这一提案将使韩国政府债务占GDP的比例升至创纪录的46.7%。
辽宁大学国际关系学院副教授、察哈尔学会研究员李家成指出，韩国国内消费长期处于低迷状态，只能靠政府大规模投资补贴，包括对新冠患者的补贴、百姓的日常补贴以及医生的服务补贴等非常多，这也导致韩国的国家债务不断积累，整体上看韩国经济已经处于负重前行的状态。
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】