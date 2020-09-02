广告乱弹窗问题愈演愈烈 罚款与收益对比毫无痛感

弹窗广告“霸屏”一直是网络牛皮癣之一，在近日案例中，无锡一名小学生因被无良弹窗广告引入骗局，5万多元钱打了水漂。
弹窗广告本无原罪，是一种常见的市场营销行为。之所以沦为“过街老鼠”，一是因为“耍无赖”，强行限制和影响正常上网体验。二是因为“手太黑”，肆意“监视”用户一举一动，用户一不小心就可能成了诈骗分子的“猎物”。更可恶的是，随着网课不断普及，弹窗广告的黑手竟开始伸向了学生。有广告公司负责人毫不讳言：“学生的钱更好赚。”弹窗广告越弹越歪，必须引起足够警觉。
互联网不是法外之地。其实，在治理弹窗广告方面，我们有不少法律法规。《广告法》《互联网广告管理暂行办法》等明确规定，弹窗广告要“确保一键关闭”，“以欺骗方式诱使用户点击广告内容，处1万元以上3万元以下的罚款”。可多年过去，问题为何愈演愈烈？从事主体多、涉及范围广，监管鞭长莫及；网络平台为分羹，为之提供便利……这些都是原因，但归根结底还在于维权成本高、违法成本低。弹窗广告分散性、隐蔽性强，举证十分困难。很多广告主根本不怕被告，因为“告也告不过来。”而且即便真被判定违法，与过度弹窗取得的经济收益相比，不到三万元的罚款，实在没什么痛感。
过度弹窗，究其本质是一种技术霸凌，治理起来尤须划清红线、明确底线，让踩线企业付出沉重代价。这一点，国外一些经验可以借鉴。以“史上最严”的欧盟《数据保护通用条例》为例，如果企业侵犯了用户数据权利和自由，轻者都要被处以1000万欧元的罚款。如此天价，谁还敢肆意妄为？此外，也应探索一些创新管理举措。如监管部门可以主动利用大数据等新技术，在网络上进行“穿透式监管”。还可将过度弹窗的企业和平台纳入全网可见的失信黑名单，使其商业行为处处受限。相对于不痛不痒的罚款，这一招或更能打在“七寸”上。
在信息高速公路上，管理要跟得上网速。让我们拿出些狠手段、硬办法，来几次大扫除，还网络空间一方净土。
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