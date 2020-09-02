银行"中考"成绩单出炉:净利下滑 让利实体经济成亮点

原标题：让利实体经济成亮点

本报记者 潘福达

上市银行半年报近日全部披露。受疫情影响，各家银行的日子并不好过，半数银行归属母公司所有者的净利润同比下降，其中国有大行、股份制银行净利下滑更为明显，多家银行不良贷款率与去年末相比有所上升，盈利能力和资产质量面临较大挑战。

各家银行交出的“中考”成绩单亮点依旧不少。从数据来看，银行不良贷款率暂未大幅抬头，资产质量总体可控；银行净利润同比下降的重要原因之一，在于加大对实体经济让利，推动企业融资成本下降，让利也将反哺银行自身经营发展。

六大行净利润下滑约一成

从六大国有银行净利润排名来看，工商银行以1487.9亿元稳居榜首，建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行分别为1376.26亿元、1088.34亿元、1009.17亿元、365.05亿元和336.58亿元。

除邮储银行净利润同比下滑9.96%，其余五家大行净利润增速均呈现两位数负增长，交通银行净利润同比降幅最大，为14.61%。纵观36家A股上市银行，共实现净利润8686.10亿元，较去年同期降幅超9%，六大行较去年同期少赚超700亿元。

银保监会近日发布数据显示，上半年，商业银行累计实现净利润1万亿元，同比下降9.4%，近年来首次出现负增长。

值得关注的是，多数地方中小银行净利润有所增长，18家净利润实现同比增长的银行全部为城商行与农商行：宁波银行净利润同比增长14.58%，是净利润增速最高的A股上市银行，杭州银行净利润也实现同比两位数增长，为12.11%。

前7月让利8700多亿元

民生银行首席研究员温彬分析，银行放慢资产扩张脚步、让利实体经济和加大不良资产处置是上市银行上半年业绩增速下滑的主要原因。银行下调贷款利率和减免部分收费，还要把一部分的利润用于核销存量的不良贷款，导致收入和净利润增速下降。

据银保监会最新数据，银行持续向实体经济让利，前7月已向实体经济让利8700多亿元，同时银行不良处置和拨备计提力度加大。

记者梳理各家银行财报注意到，各大行普惠贷款放量增长、利率下降，成为让利实体经济的最直观证明。据平安银行半年报，上半年新增投放民营企业贷款客户占新增投放所有企业贷款客户达70%以上，普惠型小微企业贷款余额较上年末增长7.73%，上半年新发放贷款加权平均利率较上年全年下降0.80个百分点；农行数据显示，上半年新增实体贷款投放1.17万亿元，同比多增2259亿元，新发放实体贷款利率4.44%，较上年下降39个基点。

“今年以来，工行通过降低社会融资成本、减免收费和贷款延期还本付息等措施，累计向实体经济让利518亿元。”工商银行行长谷澍在业绩发布会上表示，工行上半年利润下降是支持疫情防控、加大向实体经济让利、加快风险化解的结果。以上半年天数计算，工行日均让利高达2.85亿元。为实体经济服务是防范金融风险的根本举措，在他看来，让利帮助企业平稳渡过难关也有利于银行自身保全资产，平滑风险曲线。

银行资产质量承压

疫情冲击下，银行业资产质量迎来大考。半年报显示，36家A股上市银行中，有18家银行不良率与上年末相比有所上升，国有六大行不良贷款率全部上升，不良贷款余额也集体增加。

“预计今年全年银行业将处置不良贷款3.4万亿元，比去年的2.3万亿元加大了力度。”银保监会主席郭树清判断，明年处置力度会更大，因为“很多贷款延期了，一些问题明年才会暴露出来”。

各银行未雨绸缪，加码处置不良贷款。农业银行行长张青松表示，农行将在切实落实让利纾困政策的同时加强贷款监测，对重点贷款客户实行名单制管理。中国银行风险总监刘坚东称，中行下半年将进一步夯实存量，增强风险识别能力，前瞻性地评估潜在风险，真实准确反映不良水平，加大不良资产处置力度。

招联金融首席研究员董希淼认为，半年报数字并非体现银行自身经营能力恶化，而是银行大幅度向实体让利的结果，是银行业勇于担当、共克时艰的体现。但在内外部环境仍然面临较大不确定性的情况下，银行业资产质量面临严峻挑战，不良资产贷款率还可能有所上升。

他建议，银行一方面要采取多种措施加快存量不良资产处置，另一方面要坚持标准、严格把关，严控新的不良资产产生；监管部门要继续采取针对性措施，支持银行尤其是中小银行多渠道、高效率地处置不良资产；各级政府应坚持市场化、法治化原则，维护良好金融生态环境，保护银行合法权益。

(责编：李都也(实习生)、李栋)