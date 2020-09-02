8月财新制造业PMI创新高 经济复苏向好动力强劲

9月1日公布的8月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得53.1，较7月提高0.3个百分点，创2011年2月以来新高。其中，制造业生产指数、新订单指数均创近十年来新高，显示生产和需求同步强劲恢复。此前一日发布的官方制造业PMI录得51%，连续六个月处于扩张区间。业内指出，作为先行指标的制造业PMI企稳向好态势明朗，预示中国经济延续复苏，下半年经济增长趋势较为强劲。

从财新制造业PMI分项指标看，多个指数表现亮眼。其中，制造业产出已连续六个月处于扩张区间，8月生产指数录得2011年2月以来最高，连续两个月加速扩张。调查样本企业反映，制造业继续从年初暴发的新冠肺炎疫情中复苏，客户需求有转强迹象。

此外，新订单指数也录得2011年2月以来最高，连续三个月处于扩张区间。受访企业表示，客户需求曾因年初疫情而受挫，现已进一步恢复，销售得到提振。随着全球疫情防控措施逐渐放松，外需转强，8月新出口订单指数今年以来首次处于扩张区间。

新订单增加导致厂商继续增加采购，原材料库存指数连续三个月处于扩张区间。产成品库存指数四个月以来首次升入扩张区间，月内库存增加的企业表示销售增长。原材料购进价格指数连续三个月处于扩张区间。制造商继续小幅上调产品售价。制造业界乐观度也处于扩张区间。不少企业相信随着疫情消退，市况将进一步转强，许多企业还准备发布新产品、扩大客户群等。

财新智库高级经济学家王喆表示，经济复苏仍在持续，供给、需求两侧同步向好，海外需求亦走强。

供需向好态势在官方制造业PMI中也有突出体现。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河此前指出，需求继续恢复，供需循环逐步改善。8月新订单指数为52.0%，高于上月0.3个百分点，连续四个月回升。生产指数为53.5%，与新订单指数的差值收窄至1.5个百分点，为3月以来最小值。

业内指出，财新PMI样本以中小企业居多，因此财新PMI数据的变化一定程度上反映了中小企业的生产经营状况。该数据持续回升向好，表明中小企业生产经营虽然面临较大压力，但已经出现改善迹象，显现一定的活力。随着更多支持政策加码落地，加快复苏前景仍可期。

(责编：李都也(实习生)、李栋)