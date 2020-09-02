银行理财收益持续走低 年内发行数量接近“腰斩”

受市场流动性和净值化转型等因素影响，我国银行理财正面临窘境。Wind数据显示，按销售起始日期计算，截至记者发稿时，今年以来，银行理财产品累计发行数量40488只，相较于去年同期的76887只，同比降幅高达47.3%。其中，8月银行理财产品发行数量1845只，创近10年单月发行量新低。
“今年理财市场一片惨淡。尤其是8月，银行理财产品收益持续走低。”一位国有银行市场人士表示。
融360大数据研究院分析师刘银平认为，近期流动性略有收紧，央行加大投放力度，MLF和LPR利率均与前期持平，市场利率变动不大。在流动性整体宽松、理财产品持续转型的背景下，银行理财收益率预计会继续小幅走低。
东方金诚报告认为，从资产端来看，随着银行净值化转型的持续推进，新发理财产品将以配置固收类产品为主，较难配置高收益的非标资产。同时，考虑到银行存在一定揽储压力，短期内理财收益率下行速度或将放慢，大概率维持现有水平或呈小幅下行。长期来看，未来随着利率市场化和净值化转型的推进，银行理财收益率仍将进一步下降。
业内专家表示，随着银行理财净值化转型的深入推进，资管新规过渡期结束后，银行理财大概率会全面净值化，未来理财产品净值随着市场环境的变化而波动将成为常态。
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】