银行理财收益持续走低 年内发行数量接近“腰斩”

受市场流动性和净值化转型等因素影响，我国银行理财正面临窘境。Wind数据显示，按销售起始日期计算，截至记者发稿时，今年以来，银行理财产品累计发行数量40488只，相较于去年同期的76887只，同比降幅高达47.3%。其中，8月银行理财产品发行数量1845只，创近10年单月发行量新低。

“今年理财市场一片惨淡。尤其是8月，银行理财产品收益持续走低。”一位国有银行市场人士表示。

融360大数据研究院分析师刘银平认为，近期流动性略有收紧，央行加大投放力度，MLF和LPR利率均与前期持平，市场利率变动不大。在流动性整体宽松、理财产品持续转型的背景下，银行理财收益率预计会继续小幅走低。

东方金诚报告认为，从资产端来看，随着银行净值化转型的持续推进，新发理财产品将以配置固收类产品为主，较难配置高收益的非标资产。同时，考虑到银行存在一定揽储压力，短期内理财收益率下行速度或将放慢，大概率维持现有水平或呈小幅下行。长期来看，未来随着利率市场化和净值化转型的推进，银行理财收益率仍将进一步下降。

业内专家表示，随着银行理财净值化转型的深入推进，资管新规过渡期结束后，银行理财大概率会全面净值化，未来理财产品净值随着市场环境的变化而波动将成为常态。

(责编：李都也(实习生)、李栋)