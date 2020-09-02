数据显示：8月百城住宅均价环比上涨0.5%

随着疫情影响逐渐消退，8月房地产市场整体恢复平稳运行态势。中国指数研究院9月1日发布数据显示，8月，全国100个城市新建住宅平均价格为15605元/平方米，环比上涨0.5%，涨幅较上月扩大0.07个百分点。
从8月市场表现来看，在新建住宅方面，重点城市整体推盘量较7月增加，多个热点城市市场降温，不过整体去化一般。二手住宅方面，百城二手住宅平均价格同环比均出现不同程度上涨。
根据中国房地产指数系统百城价格指数系统对全国100个城市新建及二手住宅的调查数据，8月，受监测的100个大中城市当中，89个城市新建住宅价格环比上涨，10城市环比下跌，一个城市与上月持平。同比来看，全国100个城市新建住宅平均价格较去年同期上涨3.34%，涨幅较上月扩大0.13个百分点。
当月，全国100个城市二手住宅平均价格为15331元/平方米，环比上涨0.18%，涨幅较上月扩大0.16个百分点。从涨跌城市个数看，53个城市环比上涨，46个城市环比下跌，一个城市与上月持平。同比来看，全国100个城市二手住宅平均价格较去年同期上涨2.00%，涨幅较上月收窄0.05个百分点。
8月，地方政府层面普遍坚持“房住不炒”政策方向，持续推动因城施策精准调控。其中，广州白云区、荔湾区先后出台人才绿卡申领细则，适度放宽人才引进条件；吉林省深化户籍制度改革，全面放开放宽城镇落户条件，租房也可落户。海南、阜阳、芜湖等地依据当地房地产市场实际情况，优化公积金政策。海口、宁波、三亚、乐山等地开展房地产市场专项整治工作，进一步规范房地产市场秩序。此外，南京出台土拍新政，当地块竞价达到最高限价时，改为现场摇号确定竞得人，为土地市场降温。
针对未来市场趋势，中指院方面认为，各地方政府将继续坚持“房住不炒”定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，因城施策，稳地价、稳房价、稳预期，稳妥实施房地产长效机制，确保房地产市场平稳健康发展。随着防范房地产系统性金融风险监管的收紧，预计未来房地产市场走势将更趋平稳。
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