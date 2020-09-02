日本经济持续恶化 刺激政策料延续

最新数据显示日本经济状况持续恶化。随着新冠肺炎疫情反弹、首相突然辞职，在经济前景面临严峻考验之际，日本执政党决定简化选举流程。业内人士认为，日本新政府大概率会延续现行的经济、财政和改革政策。

经济数据持续恶化

为抗击疫情，日本政府在二季度初宣布进入紧急状态。因疫情严重冲击经济活动，制造业与服务业遭遇重创，企业利润与营收锐减，日企普遍削减了工厂及设备支出。

日本财务省9月1日公布的数据显示，二季度资本支出较上年同期下降11.3%，创2010年一季度以来最大跌幅。二季度调整的资本支出环比下降6.3%，而今年一季度企业资本支出增长0.1%。二季度制造业业务支出同比减少9.7%，一季度为下滑5.3%。国内生产总值初值显示，日本二季度实际国内生产总值（GDP）环比年率下降27.8%，创下历史纪录。

最新调查显示，二季度企业经常性获利同比锐减46.6%，为2009年二季度以来最大降幅；二季度营收同比减少17.7%，为连续第四个季度下滑，创2009年一季度以来最大降幅。

同日公布的数据显示，日本7月失业率攀升至2.9%，招聘求职比降至逾六年低点。7月有近200万人失业，较去年同期多出约41万人，失业人数连续六个月增加。占日本劳动力近四成的兼职劳工受到较大冲击，主要集中在酒店、餐饮及娱乐等行业。7月临时工人数较上年同期减少131万，为逾六年半以来最大降幅。

经济分析师认为，日本在5月末结束紧急状态后，经济形势有所好转，但反弹力度温和，经济复苏还需要数年时间。日本经济再生大臣西村康稔表示，政府预期经济在2022年一季度左右回到疫情前的水准。

新首相选举流程简化

在日本首相安倍晋三因健康状况请辞后，日本处于领导人更迭当中。自民党决定简化流程，采取自民党国会议员和地方支部联合会代表进行投票的方案选举总裁，放弃全体党员参与投票的常规选举方案。

自民党总务会长铃木俊一日前在记者简报会上表示，领导人竞选的全部流程需要两个月准备时间，这将影响到预算和防疫政策制定。自民党高层认为首相突然辞职属于党章中“需要紧急应对”的情况，决定不实施党员和党友投票。

据日本媒体报道，内阁官房长官菅义伟是安倍晋三的长期助手，可能会接替安倍晋三出任下一任日本首相。9月1日，日本前防卫大臣、自民党前干事长石破茂正式宣布参加自民党总裁选举。

《朝日新闻》刊发文章表示，相对于得到自民党内主流派系支持的菅义伟来说，石破茂的党内基盘较为薄弱，而此次采取的简易投票方式也将对地方党员支持率相当高的石破茂带来重大打击。

有分析师称，石破茂或将试图控制日本央行大规模货币宽松政策，可能限制或结束央行的上市交易基金购买计划。“石破茂将尝试改革安倍经济学。”三菱日联摩根士丹利证券首席投资策略师藤户则弘表示。

另外，自民党政调会长岸田文雄也宣布竞选自民党总裁。岸田文雄表示，他能够在经济及外交政策领域展现实力。他强调，日本必须重点关注贫穷及社会不平等问题。

刺激政策或保持稳定

日本政府退休金投资基金是全球最大的退休基金，在安倍执政期间购买的海外资产规模超过以往，同时增购了日本股票。分析师称，如果新任首相不致力于维持安倍的政策，这些购买操作可能放缓。

“我会继承首相的政策。”菅义伟8月31日如此表示。有专家分析认为，保持政策连续性是菅义伟的“招牌措施”。菅义伟上周也公开表示，日本希望避免再次宣布进入紧急状态，需要考虑加码刺激措施以支持疫情冲击下的经济。

路透社文章援引市场人士观点认为，一个由菅义伟为首的政府，意味着日本现行的经济、财政和改革政策可能会延续下去。

“菅义伟的立场是尽可能多地支持经济，同时尽量避免医疗体系的崩溃。”Commons Asset Management社长Tetsuro Ii表示。

信用评级机构惠誉8月31日表示，在日本首相安倍晋三辞职后，日本的政策制定可能会保持稳定。惠誉表示，基本判断仍然是日本新领导人不会进行重大政策调整，惠誉预计，将公共债务维持在“可持续轨道上”仍将是日本的核心政策目标。

(责编：李都也(实习生)、李栋)