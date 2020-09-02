商务部：前7个月服务出口表现明显好于进口

本报讯 商务部服贸司负责人9月1日介绍，1-7月，受新冠肺炎疫情等因素影响，我国服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少，知识密集型服务贸易占比提高。1-7月，我国服务进出口总额26193亿元人民币，同比下降15.2%。其中，出口10852.7亿元，下降1.4%；进口15340.4亿元，下降22.8%。7月服务出口增速由负转正。当月我国服务出口1725亿元，增长3.3%。

服务贸易逆差大幅减少。1-7月，我国服务贸易逆差下降49.4%至4487.7亿元，同比减少4383.5亿元。知识密集型服务贸易占比提高。旅行服务进出口下降。 （步 欣）

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