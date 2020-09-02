穆迪：疫情短期内将缩小中国各地经济差异

本报讯 穆迪投资者服务公司近日发布报告表示，中国各省经济增长放缓的幅度各不相同，短期内将缩小地区经济差异。

穆迪预计今年中国经济增长将大幅放缓且各省份之间将出现明显差异。部分经济实力较强的省份今年经济增速下滑幅度预计更大。中期来看，基础信用实力将是经济复苏的主要驱动力，而更具经济韧性的省份恢复增长的能力将更强。对于面临更严重、更持久的增长冲击的地方政府而言，其财政实力、经济和社会稳定风险将上升。

穆迪预计今年中国国内生产总值（GDP）增速将放缓至1.9%，但不同省份受冲击程度会有很大差异，其取决于四方面因素：一是疫情严重程度以及所采取的封锁措施的严格程度；二是受疫情影响更大的民营企业部门的规模；三是经济增长对出口的依赖程度；四是地方政府的基础信用实力。

“限制性防控措施最严格的省份和出口及民营企业比例较大的省份2020年的经济增长下滑幅度可能较大。”穆迪助理副总裁、分析师傅予彬称，与经济较弱的偏远省份相比，浙江、广东和上海等部分经济实力雄厚的沿海省市受到的冲击更大，因而缩小了内陆和沿海地区的经济差异。但长期来看实力较强省份的基础信用质量将推动经济复苏，其回升速度较快，因此会再度扩大经济差异。

穆迪预计经济抗压性与信用实力之间存在关联。云南、贵州和辽宁等中国西部和东北省份的财政和债务状况较弱，制约其化解冲击的能力，因而在恢复经济持续增长方面面临更大的挑战。与之相反，信用质量较强的省份受到多元化经济和强大财政实力支撑，使之具备更强的抗冲击能力，并可实现经济快速复苏。

虽然穆迪预计2021年中国GDP增速将从2020年的1.9%回升至7%以上，但下行风险依然存在。若经济冲击更加严重且持续时间更长，地方政府在保就业和维持社会稳定方面将面临财政压力。风险最大的省份包括青海、山西、云南和甘肃。 （何芬兰）

(责编：李都也(实习生)、李栋)