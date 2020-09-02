经贸环境恶化多边谈判阻滞 WTO迎接新大考

原标题：多重困局待破，WTO迎接新大考

■凌 馨 胡晗露

8月31日，世界贸易组织（WTO）第六任总干事阿泽维多离任，提前一年结束任期。鉴于新任总干事的遴选工作仍在继续，成员也未能就代理总干事人选达成一致，世贸组织正式进入“无主”过渡阶段。

在内部，世贸组织面临多边贸易谈判受阻、争端解决功能部分瘫痪等重大挑战；在外部，全球经贸环境因新冠疫情冲击大幅恶化。如何破解多重困局、重振世贸组织作为以规则为基础的多边贸易体制核心的地位，成为阿泽维多留给继任者的考题。

多边贸易谈判陷僵局

世贸组织成立25年来，为推动全球贸易发展、保障充分就业、促进经济增长和提高生活水平等作出了重要贡献。但过去10多年间，以制定贸易规则为目标的世贸组织多边贸易谈判却进展缓慢。

作为世贸组织成立后举行的首轮多边贸易谈判，多哈回合谈判于2001年启动，涉及农业、非农业、服务贸易、环境产品等诸多议题，但迄今为止，谈判一直进展迟缓，仅取得《贸易便利化协定》等有限成果。

同时，尽管国际贸易环境在过去20多年间发生了巨大变化，但反映国际贸易现实的新议题如电子商务等并未被及时纳入谈判框架，使得世贸组织谈判议题与现实的相关性遭受质疑。

多边贸易谈判是世贸组织三大支柱之一。多名新总干事候选人在阐述竞选理念时都强调，恢复谈判功能是世贸组织改革关键。肯尼亚候选人阿明娜·穆罕默德表示，如果当选总干事，她的首要任务就是更新世贸组织“规则手册”，使其与全球发展愿景相一致，有效应对全球挑战，释放多边贸易体系蕴含的所有机遇和潜力。埃及候选人哈米德·马姆杜也表示，修复世贸组织谈判功能是首要任务。世贸组织改革的实质是对协议的改革，是对政府间有强制效力的合约的改革，而改革的唯一办法就是谈判。

争端解决功能部分瘫痪

争端解决机制是世贸组织的另一重要支柱。自成立以来，世贸组织的争端解决机构共受理了成员间近600宗贸易争端案件，维护了国际贸易环境的稳定性和可预见性。但因美国阻挠上诉机构新法官遴选，作为全球贸易“最高法院”的上诉机构自去年底因缺员正式停摆，世贸组织争端解决功能也因此部分陷入瘫痪。

目前，包括中国、欧盟等在内的多个世贸组织成员已达成一致，在上诉机构停摆期间，采用多方临时上诉仲裁安排来解决彼此间的贸易争端。但多名总干事候选人强调，此安排只是“临时方案”，成员仍需努力让上诉机构恢复正常运转。

墨西哥候选人赫苏斯·塞亚德表示，成员间的分歧并非针对《争端解决谅解》规则本身，而是主要围绕如何具体实施这一规则。他建议，可以针对上诉机构设立监督机制。

摩尔多瓦候选人图多尔·乌里扬诺夫斯基说，相信各成员都同意争端解决机制存在其基本原则，对于部分成员所表达的关切，总干事将为讨论和解决这些关切提供良好环境。

在最近一次争端解决机构例会上，共有121个世贸组织成员敦促尽快重启上诉机构新法官的遴选程序。

疫情加剧全球贸易动荡

据世贸组织数据，受世界经济增长放缓、贸易紧张局势和部分经济体增加关税等影响，全球货物贸易2019年下降0.1%，为过去10年来最差表现。

而目前席卷全球的新冠疫情以及各国为应对疫情采取的限制措施，进一步压制了全球贸易的自由流动和增长。世贸组织预测，疫情可能导致今年全球货物贸易缩水13%到32%。同时，各国为遏制疫情而采取的交通和旅行限制也对全球服务贸易造成打击。世贸组织警告，由于目前各国经贸政策和全球疫情发展存在很大不确定性，全球贸易复苏轨迹可能呈L型。

韩国候选人俞明希说，疫情对全球贸易和经济的冲击，再次凸显恢复和改进世贸组织职能以及促进各国合作的重要性。“所有国家都需要合作抗击新冠病毒、克服危机，全球性危机需要全球协作和共同应对。”

尼日利亚候选人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉认为，贸易是推动经济恢复的力量，稳定、可预测的多边贸易体制有助于各国摆脱衰退。此外，疫情凸显数字技术的重要性，世贸组织应为数字贸易制定新规则，帮助非洲和其他地区的不发达国家利用多边贸易体制发展数字经济，创造就业机会，实现经济多样化。

(责编：李都也(实习生)、李栋)