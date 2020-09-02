经济周期下半场：为何有的企业能够逆袭

突如其来的新冠肺炎疫情打乱了全世界人民的工作和生活。正处于转型当中的中国经济面临着巨大的挑战，但有一些企业在各项经济数据暴跌的经济周期“下半场”却实现逆势上涨。相关研究者接受中国经济时报记者采访时认为，抓住“时代动力”、运用“明天思维”、掌握“增长双轮”，企业就能获取新的增长红利，走出增长放缓甚至业绩下滑的困境，实现裂变式增长，从而一举逆袭。

比如，下沉市场的电商巨头拼多多，股价从30美元左右一度拉升到87美元，市值也超过了1000亿美元，创造了历史新高。无独有偶，另一创业明星字节跳动在2020年也传出在一级市场估值超过1000亿美元的消息。第三方数据显示，2020年3月，字节跳动的旗舰产品抖音的月活跃用户数量达到5.18亿，同比增长14.7%，月人均使用时长1709分钟，同比增长72.5%，也创造了历史新高。

实际上，在经济周期下半场，今日头条、抖音、拼多多、快手、映客、火箭网、盒马鲜生、超级物种等企业不但没有出现业绩下滑，反而业绩暴增，不断突破自己，实现“从1到N”的指数级增长，这给我们很多有益的启示。

为何在日趋激烈的竞争中有的企业能实现快速逆袭？新时代企业运营的底层逻辑到底是什么？企业增长的新型模式又是什么？这些问题，对于企业的经营者来说并不是简单的课题。以君武资本创始人王晓明、中欧国际工商学院创业管理实践教授龚焱和中国中小企业协会副会长梁涛为代表的研究者创新性地提出了“增长双轮”这一方法论，在《增长双轮：经济周期下半场的增长方法论》一书中，作者将企业未来的发展划定在两个维度之内，一个是“重新定义”，另一个是“破界增长”。并通过今日头条、抖音、拼多多、盒马鲜生等创新型企业的案例，系统介绍了企业如何通过技术赋能实现红海突围、利用规则创新打造新的商业模式、以生态重构的方式优化产业链与价值链，以及如何通过数据驱动、组织觉醒与创业原力实现业绩增长。

王晓明在接受本报记者采访时表示，当下逆势增长企业具有6个特点：一是通过技术驱动使产品和服务的用户体验有质的提升；二是创新了行业的游戏规则，使用户的获取成本远低于竞品；三是通过生态上下游，各个相关方责权利的重新分配，让提供更大价值的参与者获得更大利益，让用户获得超额收益；四是利用数据决策远多于人工决策；五是组织架构尽量扁平，重用创新创业型人才，重视人才的价值观的考核；六是注重企业员工的个人成长，帮助员工在认知能力，转型能力和专业能力上破界增长。

互联网企业的下一片蓝海在哪里？王晓明告诉记者，互联网从PC互联网进步到移动互联网，君武资本的研究团队对下一个时代的定义是AI互联网。AI互联网会彻底颠覆互联网行业的9大领域，26个子领域和100多个细分方向中90%的产品和服务。字节跳动、拼多多都非常好地验证了这个研究的成果。

此外，就企业发展而言，是技术更重要，还是商业模式更重要？王晓明认为，技术实现的垄断优势更持久，技术驱动业务产生和沉淀高价值的数据，这些数据注入回技术架构里再进一步提升用户体验，或者增加用户收益。商业模式的创新容易被竞品借鉴，短期内不具备持久的竞争优势，除非通过极速破界式的增长形成规模效应，把用户获取成本降到极低，才有可能形成“成本结构”的强大竞争门槛，让对手不容易超越。

(责编：李都也(实习生)、李栋)