被贷款退款难、真人培训变视频课…IT培训这些坑你得小心了！

中新经纬客户端9月2日电 (罗琨 实习生唐晓宇)“高薪、包就业”“只要四个月，包你换一个好工作”……近年来，互联网行业的高薪吸引着大量求职者的目光，一些速成培训机构由此应运而生，声称只需要极短的时间就可以帮助求职者掌握编程等技能，从此转行获得一份高薪工作。如果求职者无力支付高昂的培训费，他们会帮忙贷款。这样的一条龙服务究竟暗藏着什么？

查额度时“被贷款”？

河北的王辉是医院的护士，去年报名了达内教育的Java编程培训课，准备换一份工作。

达内全称为达内时代科技集团，是一家美股上市公司，也是国内IT培训的龙头企业。公开资料显示，达内教育集团创始人自2002年3月创办达内，并将其发展为IT、泛IT、非IT职业教育及少儿编程教育为核心的综合教育集团，于2014年4月在美国纳斯达克上市。其总部设立于北京，在中国70座城市内建立了330余家培训中心，员工过万。据其官网显示，达内与全国1000余所高校开展校企合作，于2002年至2020年间帮助100万学员成功就业。

看上去应该是一个靠谱的机构，抱着这种想法，王辉们走入了达内教育的大门。

当得知学费需要22800元时，王辉开始决定放弃报名。据其回忆，该机构的工作人员让王辉下载了一个互联网金融APP，看看是否有资格贷款。“他当时拿着我手机和身份证出去了一趟，再后来我就发现我的手机里有一笔欠2万多的贷款，分了20期，而且利息非常高。”王辉回忆称，对于这笔突然多出来的贷款，机构人员表示培训之后再工作两个月很快就会还清贷款的。在工作人员不断劝说下，王辉最终签了合同。

与王辉的经历类似，来自山东的吕畅在进行“查询贷款额度”的操作后，背负了本金21800元，利息6215.64元，分24期还清的贷款。“他们问我有没有贷款额度，给了我一个二维码，让我扫一下试试，我那时只想看看自己的额度，结果直接就付款了，收据、发票都没有，就让我下个月开始还贷。”吕畅说。

另一名学员何蕊则被招生老师告知，他们的贷款属于政府贷款，贷款对象只能是学生或者年纪较小的求职者，并表示每月贷款利息特别低，这一“承诺”打消了何蕊的顾虑。

2万元买来一堆视频课

达内教育北京官网信息显示，Java课程1908班学员平均就业薪资达12650元/月。产品经理、软件测试等培训班学员平均薪资也在1万元左右。

如果贷款买来的课确实有含金量，相比未来的职业前景，2万元的前期投资也并非不能接受。

不过，多名学员反映，在贷款后，他们才知道，上课的形式并非面授而是网课模式，之前所说的一对一教学改成了录播课。

失望之下，这些学员决定找达内退款。何蕊告诉记者，她在离开后的半小时内便返回学校要求退款。双方协商后决定于8月17日退款，但截至发稿这笔贷款仍未取消。

此外，相比交钱以前百般热情地推销，交钱以后就无人再跟进学员的学习进度，据吕畅回忆，阶段性考试也没有人通知考试形式、内容，“仿佛交钱以后就跟他们没关系了。”

在交款之前，达内的官网承诺保就业，不就业就全额赔付学费。“我当时截了官网的截图。今天去他们官网，已经不那么说了。”王辉说，“现在课上完了，我没有找到新工作，学的东西也没什么帮助，之前的工作也耽误了，还要还贷款……”

王辉提供官网截图

中新经纬客户端以学员身份就此向达内教育客服咨询，客服称，培训都是推荐到就业的。“都是推荐到您就业为止，如果您觉得工作不合适，和学校老师反馈，重新给您推荐到您满意为止。”达内教育客服称。但对于能否赔付学费的问题，客服始终没有正面回答。

中新经纬客户端在聚投诉等第三方投诉平台上也看到自2015年起，就有大量消费者投诉达内教育退款难的问题。

王辉和吕畅最终并没有找到心仪的工作。在多个第三方平台上投诉了达内教育后，王辉和吕畅接到达内同意退款要求的通知。在一个由“达内索赔者”自发组建的交流群中，有类似经历的人不在少数，他们当中有人通过正常流程获得退款；有人赔付高额违约金，解除贷款；亦有人至今仍索赔失败。何蕊曾在该群中吐槽达内机构退款的效率，随后被机构人员私聊告诫其不要随便乱说。

近日中新经纬客户端致函达内教育官网邮箱核实上述情况，但截至发稿，未获得回函。此外，记者致电达内教育官网客服，对方称需要向有关负责人反馈后才能接受采访，但截至发稿前，记者并未收到相关回复。

“后续举证难，报名需警惕”

对于上述受访者提到的机构在其不知情的情况下指导其申请贷款这一现象，上海汉盛律师事务所高级合伙人李旻律师在接受中新经纬客户端采访时指出，从学员角度来讲，很难证明操作申请贷款这一行为不是其本人行为，或者是由他人代操作，因此最终还是会认定为其本人行为。如果学员可以举证并非其本人行为，那么机构的这一行为是违法的。“如果真的发生了这种事情，且数量比较多，我个人建议可以通过向主管部门投诉或者向公安机关去报案来解决问题。”

“一般合同条款都是格式条款，相对来讲学员处于弱势一方。”李旻说，因此在退款方面，则需要法院基于案情综合衡量，包括双方的过错责任、双方是否存在违约责任等，最后确定退款数额。

面对培训行业存在的一些乱象，北京市京师律师事务所投资合伙人白飞云提出三点建议：首先，学员在选择培训机构时应注意查询该机构的资质，综合考虑其注册时间、公司规模。还可以通过裁判文书公开网查询该培训机构涉诉情况，多方面了解其教学能力和经营能力。

其次，学员在购买培训服务时务必要警惕诱导式消费，提高法律意识、合同意识，仔细询问支付方式，不要轻易让别人帮助操作，选择“培训贷”时除了要考虑金融平台资质外，还要理智考虑所要偿还本息的金额、还贷时长、自身还款能力等，仔细认真阅读合同文本，避免因疏忽大意造成损失。

最后，如果学员选择了贷款支付培训费，当发现培训机构存在“跑路”或者已经“跑路”的情形，无法办理退课退费，学员还必须依约还贷款时，学员应及时向公安机关举报，并收集与培训机构签订的教育培训合同、相关的培训记录、课程进度、剩余课时等证据，及时向法院提起诉讼。

投诉缠身，学员减少

6月11日晚间，达内教育公布了其2019年年报。财报显示，2019年达内教育全年营收20.51亿元人民币，较2018年同期20.85亿元有所下降；净亏损10.39亿元，较2018年同期5.92亿元扩大了75.4%。

达内教育在年报中解释，收入下降主要是由于成人学员数量减少。这也就意味着达内教育曾经的扛把子业务正面临窘境。

财报显示，其成年学生总注册人数从2017年的约11.86万人降至2019年的约10.88万人。与此同时，其学费则逐年上涨。2019年年报显示，达内教育在2019年将某些大城市提供的部分课程的标准学费每门提高了2000元至3000元。对于成人全日制课程，2019年达内教育每门课程的标准学费在19800元至26800元之间。

突如其来的新冠肺炎疫情让众多培训机构步入“至暗时刻”。达内教育在年报中表示，由于疫情导致招生方面的限制，无法像往常一样在学习中心定期为学生举办研讨会和预备训练营，也无法开展其他线下销售和营销活动，因此招募学生时遇到了困难。此外，由于部分大学未开学，达内教育直接从合作大学招生的能力也受到了负面影响。(中新经纬APP)

(应受访者要求，文中何蕊、王辉、吕畅均为化名)

(责编：李都也(实习生)、李栋)