8月中国百城新房价格：涨幅略微扩大 89城房价环比上涨

中新社北京9月1日电 (记者 庞无忌)8月份中国多地房地产市场“淡季不淡”，购房需求继续释放，房价稳中微升。

中指研究院9月1日发布的数据显示，2020年8月，全国100个城市新建住宅平均价格为每平方米15605元人民币，环比上涨0.50%，涨幅较上月扩大0.07个百分点。

从涨跌城市个数看，100个城市中，89个城市新房价格较上月上涨，10城市环比下跌，1个城市与上月持平。房价上涨城市数量较7月份增加9个。绍兴、邯郸、杭州、临沂等城市8月份房价涨幅居前，环比涨幅超过1%。

中指研究院指数事业部研究主管程威在当日举行的一场线上形势分析会上指出，8月份百城房价涨幅扩大，一方面源于当月各地购房需求入市的积极性依然较高；另一方面，房企倾向于推出房价相对较高的房源，这一定程度上拉高了房价的环比涨幅。她指出，今年以来，百城新房价格累计涨幅已经接近2019年同期水平。

房价保持升势的同时，8月份各地楼市成交量也继续回升。程威透露，1—8月份，全国50个重点监测城市商品住宅成交面积同比下降6%，绝对规模仍然处在近五年的低位，但降幅继续收窄。其中8月单月，受去年基数较低等因素影响，50城商品住宅成交面积同比上涨两成。这一数据在今年5月份“转正”之后，涨幅逐月回升，7月份成交同比涨幅升至10%。

分城市群来看，长三角依然是全国楼市最热的区域，其中，绍兴、宁波、杭州、温州等城市今年以来累计房价涨幅居百城前列。程威表示，由于7月份以来多个二线城市调控收紧，长三角城市中，扬州、常州等三四线城市房价涨幅更为突出。

展望后市，程威认为，随着房企融资政策收紧，土地市场热度可能随之回落。随着楼市传统旺季“金九月”的到来，房企仍将保持积极推盘态势，整体的市场成交规模也大概率保持相对高位，但整体来看，前期积压需求释放已近尾声，加之调控收紧，市场预期会更为理性，市场或更为平稳。(完)

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