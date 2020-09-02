作弊方式层出不穷 游戏外挂黑产年销售已超20亿元

在网络游戏竞技中，“透视”“自瞄”“自动躲避”“无限道具”等具有新型作弊功能的游戏外挂，使得游戏安全环境日渐复杂。

近日，腾讯安全发布的《2019年游戏安全报告》(下称“报告”)指出，2019年无论是PC端游戏还是移动端游戏，在外挂黑产的对抗上依旧保持激烈态势。随着游戏对外挂的打击手段越来越严厉，黑产调头另寻他路，衍生出了“带老板”“观战透视”“护航”等新型隐晦作弊方式。

报告显示，2019年，腾讯PC端游戏整体打击掉的外挂样本数比上年增长19.9%，增长量为5003款；移动游戏外挂样本数2019年达到了4955款。在打击行动下，相对而言，外挂的可用功能数降低，共减少了883款功能。其中“飞天”、“遁地”等高调恶性的显性外挂功能大幅度减少，但“透视”、“模拟按键”等非显性外挂功能仍处于长期持续对抗态势。

据腾讯守护者计划安全团队统计估算，目前我国游戏外挂黑产实际销售规模已超过每年20亿元人民币，严重危害游戏行业的健康发展。

游戏外挂通常指的是通过篡改游戏客户端代码，读取或者修改游戏运行过程中的数据来实现作弊功能的插件。腾讯游戏安全专家兰沐对包括第一财经在内的媒体指出，游戏外挂会给使用者本身的账号和系统信息带来安全隐患，而通过外挂技术手段绕过游戏规则的限制来获取游戏的资产收益，会打破游戏生态的固有平衡。

江苏省泰州市公安局姜堰分局网安大队四级主管郭小卫指出，游戏外挂制作实际上是一种黑客行为，警方一直对这类黑客网络犯罪进行坚决打击。

郭小卫介绍，根据不同侵害行为和侵害结果，游戏外挂行为涉嫌非法经营、侵犯著作权犯罪以及提供非法侵入计算机信息系统等犯罪。据两高办理此类案件的司法解释，提供专门用于侵入非法控制计算机信息系统程序、工具20人次以上的，或者违法所得5000元以上的，或者造成经济损失1万元以上的，即可入罪。

那么，受“无限道具、短时间内获得最高荣誉等级、碾压对手的快感”等心理因素的驱使，游戏玩家使用外挂是否涉及违法犯罪行为？

腾讯网络安全与犯罪研究基地的高级研究员文珷对第一财经记者表示，对于使用者，从个人牟利的角度以及社会侵害性的程度尚未直接上升到需要刑事规制的手段，这是国家在整体层面上对于刑事规制保持谦抑性的原理。

“因为游戏用户或者游戏服务的使用者和游戏服务提供者之间签署了彼此遵守正常游戏行为的准则或者合约，通过这种合同行为去约束对方，对方一旦违约的话，我们可以通过民事手段进行追诉。”文珷表示。

尽管如此，仍有不法分子“铤而走险”。

腾讯守护者计划安全专家杜勇介绍，为服务于网络游戏外挂市场需求，犯罪团伙分工明确，形成了由外挂作者、“发卡平台”运作者及用户等角色及由“网盘”、“外挂程序”、“加密验证程序”等技术手段组成的黑色产业链。

外挂技术更新迭代，也助推了外挂的分销体系的发展。杜勇指出，网络游戏外挂供给链包括四个关键环节。首先，外挂作者通过专业化、工具化的技术开发外挂；其次，作为中间商的“发卡平台”为外挂提供24小时发货服务；再次，“免登录网盘”让交易双方得以轻易地上传下载；最后，“卡密验证平台“为外挂软件提供加密保护，“保障”黑产收益。

今年6月，国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门联合启动“剑网2020”专项行动，明确指出须严厉打击网络游戏私服、外挂等侵权盗版行为。

同年6月，江苏省泰州市警方在腾讯守护者计划安全团队的协助下，打掉了一个特大英雄联盟游戏外挂团伙。据悉，该团伙制作销售“咸鸭蛋”、“撸博士”和“云顶棋博士”共三款游戏外挂软件，为玩家提供针对英雄联盟游戏的多项外挂功能。不到两年时间，非法盈利超过2000万元。

与游戏外挂的对抗是一场长期的拉锯战。据了解，2019年至今，腾讯守护者计划安全团队共计协助警方破获网络游戏外挂黑产相关案件22起，抓获犯罪嫌疑人超过180人，涉案金额达2.6亿元。

但目前打击制售游戏外挂案件依然存在不少难点。郭小卫指出，完整的外挂产业链涉及多个黑色产业，包括技术类、特供类、服务类。各类黑产分工明确、环环相扣，形成闭环的黑色产业链条，增加了公安部门的打击难度。同时，打击制售游戏外挂案件还有来自司法实践的争议性和取证的困境。

杜勇指出，要从根本上解决网络游戏外挂问题，既需要社会各界共同努力，自觉抵制网络游戏外挂，遇到疑似使用外挂行为和外挂广告及时举报。同时也需要相关监管部门出台相应的法律法规进行严厉打击，从底层设计上规制游戏外挂问题。

(责编：李都也(实习生)、李栋)