科大讯飞发布智能录音笔和TWS耳机新品

人民网北京9月2日电（记者毕磊）昨日，科大讯飞发布了讯飞智能录音笔SR901、SR702、SR101，讯飞首款智能TWS耳机iFLYBUDS四款新品。科大讯飞轮值总裁胡郁表示，在AI转写赛道上，我们希望讯飞消费者产品不仅为文字工作者的记录场景赋能，更成为每个人的知识管理工具，开启高效记录新时代。

据了解，科大讯飞此次发布三款智能录音笔新品，补全了智能录音笔全系列，覆盖了从入门、旗舰再到尊享版全线机型，为不同需求的消费者提供更多的选择。

讯飞智能录音笔SR101是面向职场新人和学生推出的入门级新品，融便携体验、高性价比和智能体验于一身。其拥有星空灰、深海蓝、象牙白三种配色可选，标配1.4英寸触摸屏使得转写实时可见，同时搭载1颗定向麦克风+2颗矩阵麦克风的组合，四核处理芯片，8GB存储空间和1500mAh电池容量。SR101售价599元，转写终身免费并享有3年5GB云空间服务。

讯飞智能录音笔SR702则是讯飞继SR701之后的旗舰之作。SR702采用星空灰配色，一体设计的3D陶瓷背板和航空级铝合金，其采用高密度2600mAh大容量电池，搭载2颗定向麦克和6颗矩阵麦克风，配置3.5英寸高清屏幕，并配备800万像素数字变焦后置摄像头。而讯飞智能录音笔SR901尊享版采用钢琴黑全陶瓷机身，搭载6.01英寸AMOLED屏幕，64GB存储空间及4000mAh支持18W快充大容量聚合物锂电池。讯飞智能录音笔SR901拥有豪华三摄配置和2颗哈曼MEMS定向麦克风+10颗全向麦克风。通过全面升级的转写引擎，SR702和SR901搭载了行业首发的离线转写、OCR图文识别、视频字幕等新功能，再次拓宽了转写记录的易用性和使用场景。SR702售价3699元，SR901售价5999元，两款产品购买随硬件赠送终身免费会员服务，包含转写和翻译服务等，同时自激活之日起，另赠3年20GB云空间服务。

值得注意的是，讯飞智能录音笔SR901和SR702两款新品搭载了离线转写功能。无需4G/WIFI网络，用户也能实现语音实时转文字、转写后的文字内容即刻保存，离线转写准确率高达95%，无惧断网环境。同时离线转写也防止了高度机密信息的泄露，保障了用户信息安全和特有转写需求的实现。同时，通过SR901和SR702的摄像头可将图片上的文字内容提取出来并实时呈现，便于用户实现重要音频和图文信息的混合记录，用于后期记录及整理。同时，这两款新品还支持录制视频、实时收音并实时生成字幕，同时后期也可编辑字幕，打造多场景重要信息记录的全新AI交互体验。

与讯飞智能录音笔三款新品同时发布的还有讯飞首款TWS智能耳机iFLYBUDS。凭借通话实时转写、智能拨号识别、通话译文对照三大核心AI功能，能够轻松满足商务人士在自驾、通勤、会议等多场景中，解放双手、重要信息记录和从容沟通的需求。

胡郁指出，随着讯飞智能硬件产品体系不断完善，C端营收占比在2020年上半年达 37.59％。科大讯飞坚持“To B+To C"双轮驱动战略，让AI应用服务大众。

(责编：毕磊、乔雪峰)