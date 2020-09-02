以“三个最优”“极简模式”“三到精神” 打造国际化营商环境示范区

8月30日，由人民日报社指导、《环球时报》社主办的第二届中国国际化营商环境高峰论坛暨《2020年中国城市营商环境发展评估报告》发布会在北京举行。论坛围绕优化营商环境，积极应对外部压力，推动逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局展开全方位讨论，形成诸多共识。
发布会上，成都市青白江区摘下全国十佳奖项：营商环境质量十佳县（市、区）——综合竞争力。根据环球舆情调查中心的中国城市营商环境调查显示，青白江在深化“放管服”改革，加快打造市场化法治化国际化营商环境取得积极成效，为企业稳步发展赋能加力的同时，也为企业发展提供了高效的服务保障。青白江区优良的营商环境源自于“三个最优”“极简模式”“三到精神”。
为了实现运输网络最优、运输质量最优、产业融合最优这“三个最优”的承诺，青白江区围绕通边达海、内畅外联国际陆海联运通道体系、国际铁路通道和国际铁海联运通道大做文章。青白江区从融资、口岸服务、通关时效等方面，为贸易企业周全考虑。“要让中欧班列开到全世界，哪儿有需求，我们就把网络延伸到哪；网络延伸到哪，就把我们的国际贸易做到哪。”
通道畅，贸易兴，环境优，产业聚。菜鸟、中远海运、苏宁云商、绿地贸易港、香港新华全球购、盒马鲜生等4万余家国际贸易、现代物流、保税加工行业市场主体在这里聚集，在班列的来回奔忙中，“国际化故事”不断上演。
青白江区政务“极简模式”到底有多简？四川精胜中明实业有限公司陈先生亲身体验足以说明。
5月19日，陈先生在企业开办“一窗通办”综合服务窗口提交全流程所需5件材料后，不到4个小时，营业执照、印章刻制、申领发票、预约银行开户就全部搞定了，陈先生直呼：“真是太方便了！”在青白江办事，“方便”已然成了高频词，连现场勘验也实现了“不见面审批”。
在青白江看来，重大项目的签约引进不是终点而是起点，项目只有落地落实、投产达效，才能更好地推动经济社会发展，今年以来项目审批用时再提速，项目从立项到竣工验收全流程审批时限由60个工作日压缩至50个工作日内，审批效率达到全国先进水平。
在青白江，政府服务企业，秉持一个理念，叫“三到精神”，即“不叫不到、随叫随到、服务周到”。成都鑫宏威野营装备器材有限责任公司总经理刘新伟对此很有体会，年初企业新建口罩和防护生产线，急需招聘新员工，“然而当时正处于疫情期间，去哪儿招聘工人呢？”刘新伟急坏了，他说，这时区人社局安排专人提供的招聘服务，就像想睡觉的时候，有人送了一个枕头。
资本嗅觉向来敏锐。今年，天府银行、农发行四川省分行等金融机构更是先后与青白江签订战略合作协议。一个区县，缘何成为众多金融机构争相合作的对象？用农发行四川省分行党委书记、行长董明的话来说，“青白江区秉持国家级经开区、综合保税区、自贸试验区、大港区、国家物流枢纽——‘四区一枢纽’协同发展，势必在新一轮的发展浪潮中大展宏图、成绩斐然！”
“营商环境没有最好，只有更好”。近年来，营商环境是青白江最为看重的一张牌，连续3年将打造一流的营商环境写入政府工作报告。今年4月份，青白江再次赋能营商环境建设，出台优化营商环境新政30条，一项项细节的创新服务，为各类市场主体营造稳定、公平、透明、可预期的良好环境，组成了一个“国内领先、国际可比、特色鲜明”的营商环境，凝聚成青白江区参与全球合作的核心竞争力。
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