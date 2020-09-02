【行走自贸区】海南自贸港：以自由化便利化为重点 打造贸易投资沃土

人民网北京9月2日电 （记者罗知之）9月1日，“行走自贸区”海南自由贸易港云座谈在线上举行。海南省委深改办（自贸港工委办）宣传处副处长杨拯、海南省委人才发展局人才一处处长王建浩、海南国际经济发展局联络活动处负责人刘鹏、海南省旅游和文化广电体育厅国内市场和节庆活动处副处长王越川出席“云座谈”，共同探讨海南自由贸易港的发展成效和发展方向。

杨拯表示，6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》公布，在国内外引起了广泛的关注。方案印发以来，在推进海南全面深化改革开放领导小组办公室和各部委的支持下，海南省委、省政府以“一天当三天用”的干劲和“干一件成一件”的韧劲，全力推动各项政策落地实施。聚焦最关键、最核心政策，抓紧推动早期政策出台。

杨拯介绍，社会各界对《总体方案》的公布和落实关注度很高，普遍看好海南的发展前景。市场主体、人才和游客纷至沓来。6月，海南新增市场主体2.33万户，平均日增市场主体近800户，单月同比增长超52%。进入7月后，海南市场主体数量继续保持稳步增长，单月新增市场主体超2.53万户，同比增长36.66%。其中，企业超1.41万户，同比增长183.19%。在当前形势下，依然有30多个国家和地区的投资者争相落子海南，其包括世界500强企业。两批自贸港重点项目集中签约活动，共签约项目194个。

“新设外资企业和实际利用外资这两项数据，在连续两年保持翻一番的基础上，继续保持着快速增长。今年前7个月，全省新设外资企业288家，同比增长52.38%；实际使用外资3.3亿美元，同比增长18.6%。《总体方案》公布的两个月内，全省共新设外资企业136家，占前7个月新设外资企业总数的47.22%，其中7月份新设外资企业86家，同比增长230.77%。”杨拯介绍。

杨拯表示，面向全球开展的人才招聘活动也持续火爆。截至8月13日，海南招商引才网的“云招聘”平台累计浏览量已达314万次，1800余家用人单位发布了4.73万个岗位，接收简历近32万份。其中，吸引2020届毕业生2.56万人；百万以上年薪的岗位接收简历近1500份。全球人才招聘活动已正式签约3572人，意向签约人数6436人，合计人数已经破万。海南对高端人才的吸引力大幅提升。

此外，7月1日至8月18日，海南4家离岛免税店销售额突破50亿元，同比增长2.5倍，日均销售额超1亿元；购物人数达74万人，同比增长70%。新增品类免税品备受青睐，最受欢迎的手机、酒类和平板电脑等便携式电子产品占新增种类销售总额的95%。单价超过8000元的免税品消费增长显著，销售额近12亿元，同比增长4.2倍，占总销售额比重提高到24%。免税品购买件数458万件，同比增长1.5倍，其中化妆品购买件数同比增长1.8倍、珠宝首饰购买件数同比增长1.5倍。离岛免税购物新政策的效用得到充分发挥。

总体来看，以贸易投资自由化便利化为重点，以各类生产要素跨境自由有序安全便捷流动和现代产业体系为支撑，以特殊的税收制度安排、高效的社会治理体系和完备的法治体系为保障，海南自由贸易港政策制度体系的框架已依稀可见。杨拯介绍道，接下来，还要抓紧推动落实部分进口商品零关税政策，减少跨境服务贸易限制，实行“极简审批”投资制度，试点改革跨境证券投融资政策，加快金融业对内对外开放，实施更加便利的免签入境措施，实施更加开放的船舶和航空运输政策。近期，正在推动尽快出台“一负三正”四张“零关税”商品清单、《海南自由贸易港放宽市场准入特别清单（2020年版）》《海南自由贸易港口岸布局调整方案》《海南自由贸易港外籍“高精尖缺”人才认定标准（2020年版）》等一批重磅文件。同时，加快推动洋浦经济开发区先行先试，争取尽快全面落实关于“中国洋浦港”的保税油、船舶出口退税、启运港退税等一系列特殊税收优惠政策。

“未来的海南自由贸易港，不仅要代表生产要素自由流动的最高水平，更要代表制度规则开放的最高水平，体现国际经贸规则重构的最新趋势。我们将紧紧围绕最高标准、最高水平的要求，推动全方位、大力度、深层次的改革创新。我们将以贸易和投资自由化便利化为重点，通过在商事登记、外资管理、贸易监管、产权保护、公平竞争、金融开放创新等领域进行系统性、集成性创新，实现人员、货物、资金、运输、数据等自由便捷流动，为广大企业提供一流的营商环境和公共服务，把海南打造成高度开放、便捷高效、规范有序的贸易投资沃土，更好地吸引全世界投资者来海南投资兴业。”杨拯说。

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