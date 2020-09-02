【行走自贸区】海南自贸港：打造"四个一"人才服务机制 营造宜居宜业人才环境

人民网北京9月2日电 （记者罗知之）9月1日，“行走自贸区”海南自由贸易港云座谈在线上举行。海南省委深改办（自贸港工委办）宣传处副处长杨拯、海南省委人才发展局人才一处处长王建浩、海南国际经济发展局联络活动处负责人刘鹏、海南省旅游和文化广电体育厅国内市场和节庆活动处副处长王越川出席“云座谈”，共同探讨海南自由贸易港的发展成效和发展方向。

王建浩在会上表示，2018年4月13日以来，海南扎实推进《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》、《海南自由贸易港建设总体方案》和《关于支持海南开展人才发展体制机制创新的实施方案》等中央重大支持举措落地落实，大力实施“百万人才进海南”战略，以实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策为主要抓手，相继制定出台了70多项人才政策，基本构建了覆盖人才引进、培养、使用、激励、服务保障制度体系，初步形成了人才引得进、留得住、用得好的良好局面。

在人才引进方面，打造“千人专项”引才工程、产业团队建设工程、国际人才集聚工程、柔性引才聚智工程四大引才工程，广泛吸引集聚国内外各类人才。特别是今年重点打造的人才团队建设工程，评选首批200个“海南省人才团队”和后备人才团队，进行支持、培养和服务保障，有力引导用人单位发挥引才育才的主体作用，引进集聚和挖掘培养业内认可、国内领先、国际一流的人才团队，推动人才团队支撑、引领、服务重点产业发展。

在人才评价方面，研究制定《关于推进“1+N”人才评价机制改革的实施意见》，突出品德、能力、业绩评价人才的导向，以科技人才、哲学社会科学和文化艺术人才、教育人才、卫生健康人才、技能人才、企业人才、农村实用人才、法律人才、国际人才等9类人才为重点开展分类评价。启动《海南省高层次人才分类标准（2019）》修订工作，结合海南自贸港建设实际，充分体现“以薪酬水平为主要指标评估人力资源类别”要求，将外籍“高精尖缺”人才标准分类纳入我省高层次人才分类标准，逐步建立起一套符合国际惯例的、相对统一的海南自贸港人才认定体系，根据认定结果提供优惠政策支持和相关服务保障。

在人才服务保障方面，着力打造“四个一”人才服务机制，解决人才来琼后顾之忧。在人才服务保障上下足功夫，着力营造宜居宜业的人才环境。一是制定“一系列”服务政策。“4·13”以来，我省先后制定出台人才落户、安居、购房、购车、子女入学、配偶就业、医疗保障等一系列专项政策，为人才来琼提供全方位人才服务保障。

二是推行“一站式”服务。围绕为人才提供“一站式”服务，积极打造省、市县、园区三级人才服务“一站式”平台，统一受理人才服务事项，采取“一枚印章管到底”和“一网通办”等有力举措，直接实现人才服务事项不见面审批和高效办结。

三是实行“一张卡”服务人才。实施“天涯英才卡”服务制度，高层次人才持卡即可享受出入境、落户、住房保障、子女入学、医疗保健、商事主体登记等11项便捷服务，让高层次人才“一卡在手，在琼无忧”。

四是提供“一专员”个性服务。实行高层次人才服务专员制度，为人才提供个性化、精准化服务。在“四个一”人才服务机制带动下，全省人才服务保障水平明显。

“通过以上举措，切实让各类人才引得进、留得住、用得好。”王建浩说。

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