【行走自贸区】海南自贸港：加快培育海南特色合作竞争新优势

人民网北京9月2日电 （记者罗知之）9月1日，“行走自贸区”海南自由贸易港云座谈在线上举行。海南省委深改办（自贸港工委办）宣传处副处长杨拯、海南省委人才发展局人才一处处长王建浩、海南国际经济发展局联络活动处负责人刘鹏、海南省旅游和文化广电体育厅国内市场和节庆活动处副处长王越川出席“云座谈”，共同探讨海南自由贸易港的发展成效和发展方向。

杨拯在会上表示，海南建设自由贸易港既要学习借鉴国际上知名的自由贸易港的先进经验，对接国际高标准的经贸规则，探索具有国际竞争力的开放制度体系，也要充分发挥海南自然资源丰富、地理位置独特以及背靠超大规模国内市场和腹地经济的优势，重点突出贸易和投资自由便利，聚焦发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，加快培育具有海南特色的合作竞争新优势。

一是充分发挥政策、环境和区位优势，加快形成特色旅游产业体系。充分利用零关税政策，高标准建设主题公园、景区、酒店、交通等各类旅游设施。加大离岛免税购物新政策宣传力度，引进全球奢侈品牌入驻海南。结合更加便利的免签入境、航班加注保税航油政策，把海南自由贸易港打造成为业态丰富、品牌集聚、环境舒适、特色鲜明的国际旅游消费中心。围绕邮轮旅游试验区、游艇产业改革发展创新试验区的定位，利用游艇进口免税、燃油免税、船供保税、融资租赁等更加自由开放的政策，打造国际邮轮母港，带动邮轮游艇产业集群发展。

二是对标国际水准，优化产业结构，打造全球开放程度最高的现代服务业体系。依托博鳌乐城国际医疗旅游先行区，发挥医疗技术、医疗器械和药品与国际“三同步”优势，打造全国医疗健康产业先行先试试验区和全球健康旅游目的地，发展医药医疗产业。推动智能化机场和现代化港口建设，增开国际航线，建设国际航运和航空枢纽。大力引进国内外优质教育资源，打造国际教育创新岛。打造总部经济基地，大力发展以总部经济为引领的商务服务产业。办好中国国际消费品博览会，用足国家级展会境外展品在展期内进口和销售享受免税政策，建设时尚高端消费品设计展示交易中心，打造会展经济产业。

三是聚焦海南优势特色领域，实施创新驱动发展战略。加快推动以移动互联网、大数据、人工智能、区块链等为代表的新一代信息技术产业发展，建设互联网产业创新发展集聚区和国际离岸创新创业示范区，创建国家区块链试验区。重点发展生物制药、新能源汽车、节能环保、特色农产品加工产业。推进油气产业精细化发展，重点发展面向新型城镇化和消费升级所需的差异化、高附加值的高端精细化工产品。建设清洁能源岛，构建以核电和天然气为主体、可再生能源为补充的清洁能源产业体系。重点依托深海科技城、南繁科技城、文昌国际航天城等园区平台，加快培育以“陆海空”为引领、面向未来的高新技术产业体系。用好生产设备、零部件零关税政策，以及“加工增值超过30%（含）的货物进入内地免征进口关税”等政策，加强数控机床和机器人、医疗装备、航空航天装备、集成电路等高端智慧智能制造项目的引进培育。

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