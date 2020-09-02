二季度收入突破16.5亿元 跟谁学连续9季度盈利

今日，跟谁学公布2020年第二季度未经审计财务报告，报告显示，跟谁学在线直播大班课的学员需求强劲，二季度收入同比大增367%，达16.5亿元；正价课付费人次数同比大增332%，达156.7万。与此同时，跟谁学的净利润同比大增133%，达7271万元。

二季度跟谁学K12在线课程的收入为13.85亿元，同比增长412.4%，K12在线课程的现金收入为21.961亿元，同比增长335.5%。K12在线课程正价课付费人次达到149.6万，同比增长366%。

跟谁学财报同时显示，截至2020年6月30日，跟谁学上半年度实现收入29.479亿元人民币，同比增长373.3%；现金收入为37.754亿元人民币，同比增长319.7%；正价课付费人次达到234.1万，同比增长323.3%；净利润为2.635亿元人民币，同比增长282.4%；经营活动产生的净现金流入为6.457亿元人民币，同比增长149.9%。

其中，K12在线课程的收入为25.051亿元人民币，同比增长427.8%；K12在线课程的现金收入为32.867亿元人民币，同比增长342.2%；K12在线课程正价课付费人次达到214.3万，同比增长350.2%。

跟谁学创始人兼CEO陈向东表示，凭借极度聚焦的战略和强大的组织能力，跟谁学收入再创历史新高。“未来将继续专注和聚焦在“在线直播大班课”模式，加大技术方面的投入力度，以满足学生和家长对教育的核心诉求，提供优质的教学产品内容、教学服务以及线上学习体验。”

跟谁学坚持专注于“在线直播大班课”，源于对教育本质的认知。在“在线直播大班课”模式下，跟谁学以名师为核心，以教研服务和辅导老师体系加以辅助，为每一名学员打造“大班教学、小班服务、个性化体验”，让每个学员在体验上可以感受到跟谁学的服务响应速度和关怀重视程度达到“一对一”。

2020年高考学员成绩是教培机构服务质量的最佳试金石。跟谁学此前宣布，在来自全国各地的跟谁学及高途课堂的学员中，共有四位高分考生高考成绩超过700分，有26人进入了省前100名，有78人进入了省前1000名，还有超过800位学员高考分数相比模拟考试进步超过30分。

尽管强调有利润的增长，跟谁学并未放松扩张的步伐。目前，跟谁学在武汉、郑州等城市共设立了14个运营中心，今年年内计划招聘1万人。在针对2021届高校毕业生的校招中，招聘规模也达到了1万人。

与此同时，跟谁学也加快了对成人考研、幼儿教育领域的布局。2020年第二季度，名师李旭、唐静、宋晨等纷纷加入跟谁学考研名师团队，小早启蒙产品正式上线。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)