加快建设高素质高颜值现代化国际化城市（权威访谈）

今年上半年，福建省厦门市生产总值增长0.6%。1—7月，外贸进出口总额同比增长5.4%，7月当月增长13.2%，实际使用外资同比增长37.9%，7月当月税收收入同比增长8.3%。

作为外向型经济高度发展的经济特区和港口城市，厦门如何应对疫情和国际经贸形势变化的影响，落细落实“六稳”“六保”工作？下半年又将采取哪些举措完成全年经济社会发展目标？记者采访了福建省委常委、厦门市委书记胡昌升。

记者：作为全国主要外贸城市，厦门在稳外贸稳外资方面有哪些举措？效果如何？

胡昌升：外资企业贡献了厦门70%的工业产值和40%的进出口，在经济社会发展中具有重要地位。

多措并举稳住外贸基本盘。释放政策效应，实行政策性出口信用保险的超常规托底支撑和精准支持，1—7月，全市新增出口信用保险授信同比增长24%，出口前信用保险承保规模增长超2倍。提供精准服务，推动国企民企优势互补，企业之间携手保订单、协同拓市场。培育新增长点，1—7月，跨境电商进出口额同比增长70多倍，医疗物资出口同比增长6.4倍。优化市场布局，加大“一带一路”市场开拓力度，对东盟进出口增长13.3%。1—7月，全市实现进出口3700.8亿元。

倾力服务外资企业。外资企业可参照中小微企业享受政府性经营用房减免房租扶持政策，提前兑现外资奖励资金。帮助企业解决防疫物资不足的问题，帮助外企外籍专家回厦服务新项目建设等。加大外资招商力度，以实施《外商投资法》和新版外资准入负面清单为契机，针对外资新开放领域和集成电路、生物医药、软件信息等我市重点发展产业，主动策划生成项目，精准开展招商活动。

发挥自贸区稳外贸稳外资重要作用。累计推出426项创新举措。着力打造航空维修、集成电路、跨境电商等14个重点平台。首创落地海运快件特色物流通路，建设跨境电商线上线下高度融合的运营平台，累计引进亚马逊、亚联商贸等603家企业。深化贸易业态创新，重点推进物联网、云计算、区块链等先进技术的应用与服务贸易融合发展。发挥自贸试验区与自主创新示范区、火炬高新区“双自联动”“多区叠加”的特色优势，开展集成电路保税研发试点，构建集成电路设计全产业链公共技术服务体系，截至7月，已注册集成电路研发设计企业219家。

记者：对冲疫情影响，厦门在稳投资和保市场主体方面的工作着力点是什么？

胡昌升：厦门市把今年定为“招商引资与项目建设攻坚年”，全力以赴抓招商促发展、抓项目增后劲，围绕12条千亿产业链，推动项目落地，加快动能转换，为高质量发展赋能聚力。

发挥有效投资对经济社会发展的压舱石和发动机作用。策划生成未来三年“岛内大提升、岛外大发展”亿元以上项目共1224个，计划总投资约1.88万亿元。率先制定新型基础设施项目建设行动方案，谋划生成新基建项目167个，总投资2504亿元。加大公共基础设施建设补短板，梳理交通、公共卫生、教育等领域项目953个，总投资近5000亿元。

招商引资注重“强链补链延链”。聚焦平板显示、计算机与通信等主导产业和战略新兴产业，找准产业链薄弱和缺失环节，着力引进具有核心技术的行业头部企业。积极创新招商方式，大力开展“云招商”，推动一批优质项目落地实施。

精准施策服务市场主体。2月中旬，我们建立“五个一”机制——“一套惠企政策”“一条咨询热线”“一位服务专员”“一个受理窗口”“一次申报兑现”。组织10个工作小组到外地员工集中的地区，采取包车包机包列方式，“门到门、点对点、一站式”接回外地务工人员，帮助企业迅速复工复产。我们专门到东西部扶贫协作对口帮扶的甘肃省临夏州接回务工人员近6000人次，其中涉及建档立卡贫困家庭4000多户。我们坚持挂钩服务企业，做到“无事不扰，有事上门”，实施企业经营困难时必访等“六必访”机制，为企业发展营造暖心环境。今年上半年，累计出台200多条市级惠企政策，为企业减负超200亿元，协助融资2000多亿元。

培育发展新动能。紧盯高技术、高成长、高附加值企业的增资扩产，从37万家企业中筛选出“三高”企业2512家，实施“三高”企业倍增发展计划。今年“三高”企业增资扩产项目234个，计划总投资1526亿元。今年以来，已有8家“三高”企业上市或过会审核。实施百个以上农业骨干企业、百个以上建筑业骨干企业、千个以上制造业骨干企业、千个以上服务业骨干企业增产增效行动。上半年，生物与新医药、集成电路逆势增长32%、13.2%，以创新为主要动力的发展路径更为清晰。

记者：今年上半年，厦门在保障民生方面采取了哪些措施，取得了哪些成效？

胡昌升：我们坚持以人民为中心的发展思想，以更大力度解决人民群众关心的实际问题。上半年，厦门城镇和农村居民人均可支配收入分别增长1.5%和3.4%。

千方百计稳就业。强化就业保障服务，主动对接企业收集用工需求，推进线上线下招聘活动。聚焦重点群体，加强高校毕业生、零就业家庭等群体就业服务，加强新型职业农民培训，实施稳岗扩岗专项行动。帮扶困难群体就业，生成10类就业困难群体88606名帮扶对象数据库。截至6月底，共计发放各类援企稳岗补贴70多亿元，覆盖社保缴费免减缓、企业稳岗补贴、职工技能培训补贴等。全市城镇新增就业人数15.15万人，城镇登记失业率控制在年度预期目标内，登记用工企业数、在职职工人数分别增长36.3%、11.7%。

用心用情保民生。组织实施37个为民办实事项目。今年上半年，厦门社会事业投资大幅增长35.8%，建成中小学幼儿园项目34个，新增学位1.97万个，四川大学华西厦门医院等一批医疗项目加快推进，新开工建设保障性住房6310套，完成配租配售2800套。为民办实事项目已完成投资84亿元，占年度投资计划81.2%，增强城市宜居度，提升群众获得感幸福感安全感。

记者：接下来，厦门将在经济社会哪些方面发力？

胡昌升：我们要坚持和加强党的全面领导，切实统筹好疫情防控和经济社会发展。

着力加大投资拉动。以新基建、新型城镇化和重大工程“两新一重”建设为着力点，深入推进“招商引资与项目建设攻坚年”活动，促进项目落地。以厦门新机场建设等重大项目为抓手，不断推进“跨岛发展”战略。围绕产业链高端环节，着力强链补链延链。

着力稳住实体经济。千方百计保市场主体，优化技改奖补政策，帮助企业降低融资成本。进一步加强供需对接，密切上下游产业关系。多措并举稳定外资外贸基本盘，持续深化厦门“一带一路”交汇点、“内”“外”循环结合点建设。实施扩大内需战略，积极促进消费，推进国际消费中心试点城市创建工作。

着力优化营商环境。深化“放管服”改革，落实放宽外资准入、市场准入、减税降费等政策。坚持问题导向，补齐短板弱项，争取营商环境排名进入全国领先水平。对接企业需求提升政务服务，对企业有求必应、无事不扰。

着力做好民生保障。落实好阶段性降低及减、免、延缓社保政策，做好援企稳岗补贴、创业补贴、线上培训补贴的发放工作。加快推进现代化教育强市、高水平健康之城建设，不断提高公共服务水平。

站在经济特区建立40周年的新起点，我们将在党中央的坚强领导下，做实当下，放眼未来，科学谋划好“十四五”规划，全方位推动厦门高质量发展，把厦门建设成为高素质创新创业之城、高颜值生态花园之城、现代化国际化城市。

《 人民日报 》（ 2020年09月03日 02 版）

(责编：杨光宇)