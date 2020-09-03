制造业扩大开放足音铿锵（扩大开放·不断向前）

8月28日上午，持续降雨的上海闷热依旧，临港产业区两港西大道南侧的上海特斯拉超级工厂里一派热火朝天，工人们正为全年15万辆整车生产目标全力冲刺。

“通过全力提高产能，当前Model 3车型周产能已超过3000辆。”特斯拉中国有关负责人告诉记者，第二款国产车型Model Y项目主体厂房已基本完工，并已进行生产线设备安装调试，有望明年一季度正式投产。

当年开工、当年投产、当年交付，作为中国首个外商独资新能源汽车项目，特斯拉上海超级工厂一期工程创造了全球汽车制造业新纪录。今年6月，特斯拉在国内纯电动汽车市场销量份额更是攀升至23%。“特斯拉在与上海合作的过程中，深切感受到令人惊叹的‘上海速度’。这得益于中国良好的营商环境，也充分展现了中国对外开放的决心与行动。”特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克表示。

制造业扩大开放按下加速键

上海特斯拉是我国制造业新一轮对外开放的标志性项目之一。

截至2017年底，我国一般制造业已全部放开，在制造业31个大类、179个中类和609个小类中，完全对外资开放的已有22个大类、167个中类和585个小类，分别占71%、93.3%和96.1%。

2018年4月10日，我国决定在扩大开放方面采取一系列新的重大举措，为放宽汽车行业等制造业外资股比限制按下了加速键。

仅仅过了一周，国家发改委便公布了汽车工业全面开放的时间表——2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制；2020年取消商用车外资股比限制；2022年取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家的限制。

2018年6月28日，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）2018年版》发布，明确2018年放开专用车、新能源汽车外资股比限制；取消船舶行业、飞机制造行业外资股比限制。

汽车产业新一轮对外开放加速落子：

——2018年7月1日，汽车整车关税降至15%，汽车零部件关税降至6%。

——2018年7月，特斯拉独资建厂协议签订，总投资达500亿元，规划年产能50万台。

——2018年10月，华晨宝马合资股比调整破冰。根据协议，2022年，宝马在合资企业中的股比将由50%提升至75%。

——2020年5月29日，大众汽车决定对江淮汽车的母公司江淮集团入股50%，同时到2022年在江淮大众合资公司增资持股到75%。

“大众汽车集团欢迎中国汽车市场的进一步开放，我们会进一步加大在新能源汽车领域的投资力度，利用好进一步扩大开放带来的机会。”大众汽车集团（中国）CEO冯思翰说。

跨国企业深耕中国市场

中国制造业扩大开放足音铿锵，每一个负面清单条目的取消或放宽都增强着我国制造业对各类资源要素的吸聚力，也激发着跨国企业加大在华投资的热情。

进入的外资更多了。

5月30日，巴斯夫（广东）新型一体化项目的首批装置正式在广东省湛江市开建，标志着这一总投资额达100亿美元的项目步入土建阶段。

据商务部数据显示，今年1至7月，外商在华新设企业18838家。其间，外资项目持续落地，1亿美元以上外资大项目到资占比达68%，埃克森美孚、宝马、丰田等跨国公司不断加大在华投资。

中外企业合作愈加深入。

从今年7月开始，宝马集团新下线的BMW车型将搭载同级别首个在线视频应用程序——车载“西瓜视频”。

“中国将引领未来出行的发展，宝马正不断深化与中国科技企业的合作关系。”宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐说，宝马已联手阿里巴巴在上海建立联合创新基地，与腾讯签订长期战略合作协议。“我们将把腾讯小场景与微信车载版引入宝马车内。”

同处汽车行业，大众汽车集团也在积极携手中国企业，探索相关智能网联汽车解决方案。其中，奥迪与华为在车联网技术和自动驾驶方面进行了合作，与阿里巴巴共同打造了奥迪connect互联科技，大众汽车品牌更是加入了百度Apollo开放平台。

中国在跨国企业全球布局中的重要性日益凸显。

2019年4月，松下集团决定设立覆盖中国及东北亚地区的区域性事业公司——松下电器中国东北亚公司，并将总部设在北京。“这是松下百年来第一次将经营决策机构放在日本以外的国家。”松下电器（中国）有限公司总裁赵炳弟说。

工信部赛迪研究院副院长王鹏表示，中国制造业的扩大开放为跨国企业提供了广阔的市场机遇、投资机遇、增长机遇。“中国是全球经济增长的主要动力源，跨国公司只有在中国成为领军者，才能成为全球领军者。”

推动中国品牌做大做强

“制造业是我国开放最早的领域，也是市场竞争最充分的领域。改革开放实践证明，在一定发展基础上，只有开放才能充分激发市场活力，只有开放才能倒逼企业创新，只有开放才能集聚国内外资源。”国家发改委有关负责人表示。

吉利控股集团董事长李书福认为，进一步扩大开放，有利于中国品牌汽车提高竞争力和研发水平，为用户提供更多更好的产品，不断提高市场份额。为尽快掌握核心技术、提升核心竞争力，近10年来，吉利控股集团研发总投入累计超1000亿元，共有2万余名研发设计人员，专利总数达17677件，并形成了四大全球化基础模块架构，持续引领中国品牌汽车技术变革。

加大技术创新、品牌创新、营销创新力度，一汽集团也取得了突破。8月23日，对标德系豪华品牌的全新中大型豪华轿车红旗H9正式上市，今年上半年，红旗品牌累计销量突破7万辆，同比增长111%。

特斯拉今年以来火热的销售势头，给中国品牌新能源车企带来了压力，更增添了创新的动力。

上汽乘用车8月正式推出新能源汽车品牌荣威“R”，全新设计、更安全高效的电池包技术、超过620公里的纯电续驶里程、全新互联网汽车智能系统、首次尝试“新零售”合伙人模式……让荣威“R”品牌首款车型ER6一上市就成为市场热点。

“扩大开放是提升我国企业和产业国际竞争力的重要途径。”王鹏说，中国企业在国内市场上应对跨国企业的竞争挑战，与跨国企业同台竞技，这有利于提升自身能力和技术水平，才能更好地走出去参与国际竞争。

《 人民日报 》（ 2020年09月03日 06 版）

(责编：杨光宇)