辽宁盘锦多举措稳外资

本报盘锦9月2日电 （记者王金海、胡婧怡）9月1日，宝来利安德巴赛尔石化有限公司一期石化项目在辽宁盘锦正式竣工投产，标志着这一重大外资引进项目落地。
今年以来，盘锦精准施策，多措并举稳外资。创新优化招商引资方式，通过网上洽谈、视频会议、在线签约等方式推进网上招商，加大宣传推介，与境外各类商协会合作开展委托招商、以商招商；围绕产业布局资源，巩固和利用石化及精细化工业等产业竞争优势，发挥重大项目的产业链带动力，进行产业链招商；围绕项目抓服务，密切跟踪外资大项目进度和外商决策进展，强化政务服务保障。今年1—8月，盘锦实际利用外资59071.7万美元，同比增长370.3%。
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