理财走向年轻化智能化

8月10日，上海高金金融研究院联合支付宝发布《2020国人理财趋势报告》。报告显示，近四成网上理财用户已经养成习惯，配资短期开销、保险保障和投资增值“三笔钱”。
当日，工行、人保健康、华夏基金等全国102家基金公司、保险公司、银行等金融机构与支付宝联合发起“全民理财+”计划，希望帮助客户培养成熟的理财观念，增强投资理财能力。
形成“三笔钱”配置习惯
基于“短期开销、保险保障、投资增值”三笔钱配置理念，支付宝上线了理财健康度体检服务“理财分”。支付宝数据显示，理财分总分值为950分，近六成用户的理财分达到500分及以上，已经具备基础的理财规划；近四成用户已经配置了“三笔钱”，其中90后占到近一半。这意味着年轻人不仅更懂钱生钱，也有强烈的意识为生活找到可靠保障。
据人保健康总公司电子商务部负责人刘骏介绍，最新调研数据显示，74%的中国受访者有计划配置健康险。人保和支付宝共同服务的保民中，90后、00后占了50%以上。
支付宝平台上线基金至今，用户平均持有基金的时间为337天，这表明人们长期持有基金产品的习惯也在增强。
蚂蚁集团财富事业群总经理王珺介绍，支付宝平台上近四成用户的持仓时间在一年以上，但也有三成用户买入后不到一个月就会清仓，持仓时间越长更有可能赢得收益。坚持定投对于普通人来说可能是更好的方式，数据显示定投一只基金获得的平均收益率比不定投要高。
华夏基金总经理李一梅介绍，目前老百姓的理财选择整体仍较为单一，不过越来越多人开始形成资产配置的观念，特别是伴随互联网成长起来的年轻一代，可能会比上一代更具有理财意识。
理财呈现四种趋势
报告显示，国人理财呈现资产配置多元化、理财人群年轻化、理财方式智能化、理财观念理性化四大趋势。从理财行为来看，坚持价值投资的用户相对容易获得较高的收益。从地域来看，人们的理财观念和能力总体与当地的社会经济发展水平相适应。
据介绍，国人资产配置方式正从单一储蓄向理财、证券、基金等多元资产配置转型。同时，投资人群呈现年轻化趋势。由于支付宝降低了理财门槛，平台上年轻用户占比较高，35岁以下用户接近六成。
理财方式日趋智能化。支付宝上的智能理财助理“支小宝”可通过AI实现对话。智能投顾的应用也加强了用户长期持有理财产品的意愿。
国人理财观念正逐步回归理性，大部分用户愿意通过专业金融机构参与证券市场。调研显示，用户中超九成倾向于选择基金理财，仅两成用户更愿意自己购买股票。近五成用户对持有理财产品的年化收益有理性预期，预计在10%以内。超九成用户能接受理财不赚钱甚至亏损，近两成用户能接受持有期间亏损10%及以上。
上海交通大学高级金融学院院长李峰表示，随着中国居民财富的增长，百姓投资理财一改过去的单一储蓄结构，逐渐呈现多元化趋势。
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