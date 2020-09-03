让金融更好服务实体经济

深化金融供给侧结构性改革，全面提升金融服务实体经济能力

近日，8月PMI数据公布，制造业采购经理指数为51.0%，持续保持在扩张阶段；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别高于上月1.0和0.4个百分点。需求继续恢复，新动能发展加快，经营预期改善，都说明我国经济正延续恢复态势。这其中，提高金融服务实体经济的能力，发挥了重要作用。

习近平总书记强调，经济兴，金融兴；经济强，金融强。经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。这段时间以来，促进银行向实体经济让利，也取得了明显的成效。当前，国际新冠肺炎疫情蔓延，加剧了世界经济的不确定性。为了应对复杂多变的国际形势，我们需要以服务实体经济高质量发展为导向，深化金融供给侧结构性改革，全面提升金融服务实体经济能力。

强化微观联动，促进宏观政策精准施策。政策制定者和微观经济主体建立有效沟通机制，把问题了解清楚，把解决方案落到实处，才能制定精细化的宏观政策，实现“对症下药”“靶向治疗”的效果，确保宏观政策既有“力度”又有“精度”。比如今年6月份，人民银行成功进行了货币政策工具的创新，推出一系列结构性工具，实现精准滴灌，为中小企业提供贷款支持，帮助它们在疫情特殊时期渡过难关。微观活、宏观稳，中国经济才能行稳致远。

守住风险底线，增强金融创新活力。近年来，金融领域的强监管和对金融机构行为的规范重塑，目标是防控金融风险，守住不发生系统性风险的底线，稳定有序地去杠杆。在经济社会领域专家座谈会上，习近平总书记强调“要推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。金融领域更要在守住风险底线的宏观框架下，进行微观层面的探索创新，实现产品和服务迭代升级，及时有效解决实体经济的问题、难题，真正为新发展格局提供支持。

升级服务能力，优化资本效率。通过提升金融服务实体经济的专业能力，引导社会资本有序流向实体产业，让实体经济筋骨强健，才能提升经济体系抗风险能力。比如，通过商业银行信贷部门和投行的服务，为符合国家和地区重大发展战略、更有发展潜力的经济实体提供资金和资本支持，实现我国经济产业结构升级优化。比如，提升金融机构的财富管理能力，支持直接融资发展，培育壮大机构投资者队伍，完善配套制度，引导理财、信托、保险等为资本市场提供长期稳定资金支持，培育长期投资理念。

金融改革任重道远，金融行业应始终按照党中央的决策部署，紧紧围绕全面建成小康社会的目标任务，立足金融本源，提升金融对实体经济的服务水平，建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，构筑国家金融安全体系，为中国经济转型升级和高质量发展提供金融支撑。

《 人民日报 》（ 2020年09月03日 05 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)