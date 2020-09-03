二〇二〇服贸会布展基本完成

2020年中国国际服务贸易交易会即将在北京举办，目前各个展区的布展工作已经基本完成。
据了解，服贸会的前身是“京交会”。作为服务贸易领域的重要展会，服贸会同广交会、进博会一起成为中国对外开放的三大展会。
图为9月2日，一名工作人员从布展完成的室外展馆走过。
本报记者 贺 勇摄
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