二〇二〇服贸会布展基本完成

2020年中国国际服务贸易交易会即将在北京举办，目前各个展区的布展工作已经基本完成。

据了解，服贸会的前身是“京交会”。作为服务贸易领域的重要展会，服贸会同广交会、进博会一起成为中国对外开放的三大展会。

图为9月2日，一名工作人员从布展完成的室外展馆走过。

本报记者 贺 勇摄

《 人民日报 》（ 2020年09月03日 06 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)