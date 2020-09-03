延伸产业链创新拓市场 中煤集团调结构稳生产降成本

地下千米，智能采煤机飞速旋转切割煤层；地上工厂，乌黑的煤炭变身各类化工产品……在中煤集团生产运营指挥中心的大屏幕上，看着各板块忙碌不停、协同发力，总经理彭毅信心十足：“前7月集团完成煤炭产销量1.74亿吨，创历史新高；营业收入实现正增长；煤炭、煤化工、电力、装备、矿建板块均保持盈利！”
对于中煤人来说，疫情防控期间的压力依然历历在目：煤炭需求不振、复工受到影响、主要产品价格大幅下滑，2月份，利润总额由正常的15亿元跌至约3亿元……面对困难，中煤集团如何扛住压力？
在彭毅看来，近几年中煤下大力气调整产业结构，坚持打造煤电化一体化产业链和煤炭全产业链优势，清洁能源供应商和能源综合服务商协同效应逐步显现，提高了企业的抗冲击能力。“即使煤价下跌，煤化工和电力板块的盈利能力也可以补上来。”彭毅列举了一组数字：过去“一煤独大”时，煤价每吨下降10元，中煤年利润可能下跌15亿元，如今最多下跌7亿元，对冲了一半多的风险。
利用一体化优势抱团取暖的同时，应对疫情影响，中煤集团还采取了一系列针对性举措，确保企业持续稳健发展——
迎难而上稳生产。称重过磅环节无人值守、结算对账线上对接、自动集成化验数据……疫情防控期间，中煤陕西榆林能源化工公司利用数字化、信息化手段，创新生产管理模式，最大程度减少人员面对面沟通，提高生产效率。
得益于类似的精细化管理，疫情防控期间，中煤煤化工生产实现了连续安全满负荷运行。“今年以来受需求不足、原油价格下跌等影响，煤化工行业普遍亏损，但中煤所属8个煤化工项目仍然保持盈利。”彭毅说。
不仅是煤化工，通过点对点包车包机、积极争取产品铁路外运等举措，3月底中煤集团煤炭产能恢复率已达98.5%、矿建施工项目复工率达96%，各板块加快恢复正常生产秩序，有力保障了重点行业、重点时段煤炭供应。
修旧利废降成本。在中煤新集刘庄煤矿的升井矿用车皮内，时不时有工人过来，似乎在淘着什么。“这里面的部分废旧锚杆、钢带、螺母等，通过工艺修复、重新加工等方式可以回收再利用，从而节约生产成本。煤矿会根据修复价值进行奖励，工友们都很积极。”刘庄煤矿经营办副主任唐伟介绍。前7月，煤矿完成修旧利废1177万余元，回收复用805万余元，将生产材料“吃干榨净”。
今年以来中煤集团各板块通过技术创新、节能降耗等方式，累计降本增效15.5亿元。其中，原煤生产成本、聚烯烃成本均低于预算，有效化解了产品价格下跌带来的冲击。“以前有人说油价在每桶60美元左右，煤化工才有利可言。今年通过降本增效等举措，即使在油价每桶30美元的情况下，中煤煤制烯烃、煤制尿素等受油价影响的企业都未出现亏损。”彭毅介绍。
技术创新拓市场。“高端和低端煤化工产品的价格，每吨能差几百元甚至上千元。企业要立于不败之地，必须做到人无我有、人有我优。”中煤陕西公司烯烃中心技术经理完继光告诉记者，上半年企业在春耕备耕和抗疫保供的关键时期，及时转产疫情防护用品专用料，成功研发3种新牌号高端产品。“接下来我们还将结合市场需求研发更多差异化和高端化产品，巩固竞争优势。”
7月以来，中煤集团好消息频传，央企负责人经营业绩考核时隔8年重回A级行列、首次登上世界500强企业排行榜、上半年经营现金净流入过百亿元……“相信我们能够战胜疫情带来的困难！”彭毅说，机遇大于挑战，中煤集团将继续攻坚克难深化改革、聚焦主业转型升级、主动作为弥补短板，围绕“安全、高效、绿色、智能”方向，推动煤炭行业高质量发展。
《 人民日报 》（ 2020年09月03日 10 版）
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