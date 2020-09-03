澳大利亚第二季度GDP创纪录下降7%

据新华社堪培拉9月2日电 （记者岳东兴、白旭）澳大利亚统计局2日公布的数据显示，受新冠肺炎疫情等因素影响，今年第二季度澳国内生产总值（GDP）下降7%，为1959年有记录以来最大降幅。
澳统计局国民账户主管迈克尔·斯梅兹当天在声明中表示，受为防控疫情而采取的限制措施影响，二季度澳家庭服务支出显著减少，这是当季经济大幅下滑的重要原因。
数据显示，当季澳家庭最终消费支出下降12.1％，其中服务支出下降17.6％，受影响的服务行业包括运输、车辆和旅馆运营、咖啡厅和餐馆等。
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