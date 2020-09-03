数字人民币将如何影响你我？

居民在浙江省湖州市吴兴区人民医院使用智慧医疗多功能自助机支付医药费。

新华社记者 徐 昱摄

雄安新区是数字人民币试点地区之一。图为雄安新区建设工地。

刘帅冶摄（人民视觉）

北京轨道交通已实现全路网开通非现金支付服务，乘客可通过自动售票机及网络取票机办理购票、补票及充值业务。

杜建坡摄（人民视觉）

想把“个人钱包”里的钱转给他人，只需两台手机碰一碰，不用绑定银行账户，甚至连网络都不需要——未来，伴随着数字人民币走进生活，这些都有望实现。

8月25日，中国人民银行货币政策司负责人透露，数字人民币研发工作正遵循“稳步、安全、可控、创新、实用”原则，在深圳、成都、苏州、雄安新区以及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试，以检验理论可靠性、系统稳定性、功能可用性、流程便捷性、场景适用性和风险可控性。随即，中国建设银行于8月28在手机银行系统就数字货币开展了短暂的测试。此前，8月14日，商务部印发《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，宣布在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。

什么是数字人民币？现金是否会被全面取代？何时能用上？本报记者进行了采访。

数字人民币什么样？

——功能属性与纸币一样，形态数字化；使用起来与现阶段移动支付没有明显差异

畅想2022年，北京冬奥会吸引了来自世界各地的游人，买点冬奥会周边产品、再来点中国特产美食，结账时不用费劲计算汇率，也不用担心网络问题，刷一刷手机，账单就支付了。这一切或将随着数字人民币的推行而变成现实。

今年以来，数字人民币屡屡被提及，究竟什么是数字人民币？

“数字货币的功能和属性跟纸钞完全一样，只不过它的形态是数字化的。”中国人民银行数字货币研究所所长穆长春介绍，目前中国人民银行研发的数字人民币，并不是一些人理解的加密资产，而是人民币的数字化。中国人民银行行长易纲此前表示，将推出一揽子计划，把数字货币和电子支付工具结合起来，目标是替代一部分现金。

对于使用者来说，未来使用数字人民币跟现阶段使用移动支付没有明显差异。“从已出台的文件中可以看出，数字人民币的发行机制和运行机制与现有人民币不同，与现有的第三方支付方式，例如微信财付通和支付宝，也不一样，但对使用者来说不会感到明显差异。”中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军表示。

既然使用起来差不多，为啥还要花大力进行研发？

为了适应经济发展的需求。赵锡军分析，由于互联网、计算及通讯等技术不断进步，经济运行方式也在发生变化，涌现了许多新业态。未来，数字资产规模将越来越大，用数字人民币进行交易、计价、清算支付等活动，是跟经济的数字化相匹配的。

数字人民币的研发还涉及到人民币国际化、与其他货币竞争以及数字经济安全等问题。赵锡军表示，随着数字经济规模越来越大，用别国的数字货币进行交易，存在安全隐患。

“一方面，各国都加紧研究数字货币，这一领域我们不能落后；另一方面，公众对支付的安全性、便捷性要求越来越高，需要国家顶层设计。”易纲表示。为此，中国人民银行自2014年开始研究法定数字货币。2017年末，经国务院批准，中国人民银行组织部分商业银行和有关机构共同开展数字人民币体系（DC/EP）研发。中国人民银行货币政策司司长孙国峰在8月25日举行的国务院政策例行吹风会上透露，数字人民币仍在封闭测试阶段，正式推出没有时间表。

将带来哪些改变？

——将和现金并行；不会对现有金融体系和实体经济产生较大影响

随着智能手机的普及和移动支付技术的进步，现金的使用场景越来越少，手机里的电子钱包越来越鼓。未来推出数字人民币，是否意味着现金将被全面替代？

在国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼看来，对于中国这样一个幅员辽阔、经济发展水平不一的大国来说，用户习惯各有不同，现金支付和非现金支付将长期共存。

从中国人民银行对数字货币的定位来看，数字人民币的研发不是为了完全替代现有人民币，而是起到补充发挥人民币现金的作用。穆长春表示：“中国人民银行发行数字人民币是要从数字化货币替代流通中的纸钞和硬币入手，并非要取代所有的人民币。在商业银行账户里的余额，实际上已经是以数字化形态存在了，没有必要再进行替换。”

“数字人民币和现金并行或将持续一段时间，这不仅取决于数字人民币的研发进展，也取决于消费者的接受情况。”赵锡军说。

发行数字人民币，是否会增加流通中的人民币总量？

数字人民币采用的双层运营体系决定了其发行既不会对现有金融体系产生较大影响，也不会对整体经济带来影响。据介绍，中国人民银行不直接对公众发行和兑换，而是先把数字人民币兑换给指定的运营机构，再由这些机构兑换给民众，运营机构需要向中国人民银行缴纳100%准备金，1∶1进行兑换。这种双层运营体系和纸钞发行基本一样，因此不会对现有金融体系产生大的影响，也不会对实体经济或者金融稳定产生大的影响。

中国人民银行数字货币研究所此前也表示，数字人民币目前的封闭测试不会影响上市机构商业运行，也不会对测试环境之外的人民币发行流通体系、金融市场和社会经济带来影响。

何时能用上？

——助推数字经济发展，催生新业态；先在“4+1”地区试点

数字经济是全球经济增长日益重要的驱动力，也是中国经济高质量发展的重要引擎。易纲表示，法定数字货币的研发和应用，有利于高效地满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平，助推中国数字经济加快发展。

未来数字人民币落地后，有望催生一批新业态。赵锡军表示：“数字人民币的使用必将对经济活动产生一定影响。例如，电子游戏中的虚拟产品未来可能会变成数字化资产，进而产生相关交易平台；歌曲的录制、存储以及购买，都可能进一步数字化。”

同时，数字人民币也将为人民币国际化带来新内容和新机遇，有利于促进人民币结算在世界范围内的进一步普及，加快推进人民币国际化进程。

益处多多的数字人民币，何时才能用上？

据了解，目前，全球已有许多国家的央行在计划发行数字货币，中国在央行数字货币的研发进度上处于国际前列。

今年以来，好消息不断。7月，滴滴出行与中国人民银行数字货币研究所达成战略合作协议，共同研究探索数字人民币在智慧出行领域的场景创新和应用。8月3日，中国人民银行召开2020年下半年工作电视会议指出，法定数字货币封闭试点顺利启动，下半年将积极稳妥推进法定数字货币研发。

目前数字人民币具体试点地区为深圳、成都、苏州、雄安新区等地及未来冬奥场景。为何选择这“4+1”作为试点地区？

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林分析，选择这4个地方进行试点，有经济和技术等多方面考量。经济方面，深圳、成都和苏州的GDP在全国排名前列，数字经济发展迅速，具有良好的先行条件；在技术方面，这4个试点地区都具有先进的科技条件；此外，雄安新区是正在建设的国家级新区，便于同步推进数字人民币。

“在新型货币这一领域，中国似乎再次获得了领先于以美国为首的其他国家的优势。”欧洲时报网近日报道称。

尽管央行一再强调，数字人民币落地没有时间表，但随着2022年北京冬奥会的临近，很多人已在期待届时能体验一把数字人民币。

(责编：李都也(实习生)、李栋)