麻辣财经：“涨”声不断，人民币汇率重回“6时代”！

最近，人民币汇率悄然回到了“6时代”。9月1日，中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，人民币对美元汇率中间价报6.8498，较上一个交易日上调107个基点，续刷2019年7月2日以来的新高。

同日，在离岸和在岸市场，人民币对美元汇率涨幅进一步扩大。Wind数据显示，离岸和在岸人民币对美元汇率开盘后走高，盘中“连下三城”，相继升破6.84、6.83和6.82关口，一度逼近6.81。无论是代表基准汇率的中间价，还是代表即期汇率的离岸和在岸汇率，近期的主题都只有一个字——涨！

从一组对比中就能看出最近人民币汇率“有多猛”。5月29日，人民币对美元汇率中间价为7.1316。从7.1316到6.8498，简单测算一下，假设居民要换汇5万美元，3个月前换，需要35.6万人民币，今天则只需34.2万人民币。三个月间相差1.4万元人民币，可见人民币汇率的强势。

9月1日人民币对美元汇率的走势，是近期人民币汇率不断走强的一个反映。将时间拉长来看，5月末，人民币对美元汇率开启了此轮升值走势，6月以来人民币对美元汇率中间价持续上涨，在8月中旬突破了今年3月初的高点，并在近期刷新14个月以来新高。

记得去年8月初，人民币对美元汇率受多种因素影响，市场波动加大，出现了11年来首次“破7”，引发人们一片惊呼，担心人民币会持续走软贬值。“有钱赶紧都换成美元！”朋友圈里有人发出这样的建议，于是不少人急急忙开始换美元。

在不少人心目中，好像“7”一直是个重要心理关口：人民币汇率不破“7”，就意味着人民币坚挺，破了“7”，人民币就稳不住了。

当时，中国人民银行行长易纲表示，中国作为一个负责任的大国，坚持市场决定的汇率制度，不搞竞争性贬值。虽然近期受到外部不确定性因素影响，人民币汇率有所波动，但人民银行完全有经验、有能力维护外汇市场平稳运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

现在回过头来看，这些话完全应验了！人民币汇率“破7”后，不仅没有出现直线下跌，反而在波动中重新回到了“6时代”。也就是说，市场上人民币汇率变化并不是“一边倒”，而是基本稳定前提下的双向波动。

那么，人民币近期升值的原因是什么？应该如何看待人民币汇率的走势？麻辣财经采访了相关专家。

中国经济基本面不断向好，人民币资产吸引力提升

人民币汇率重回“6时代”，是市场用汇率变化，给中国经济基本面投下的“信任票”。

多位分析人士指出，中国良好的经济基本面、人民币资产吸引力提升和美元指数走弱等是促使本轮人民币升值的主要原因。

——中国良好的经济基本面。

二季度，我国GDP增速由负转正，达到3.2%，而美国经济降幅超过31%；此前，国际货币基金组织（IMF）在《全球经济展望》中将中国列为今年唯一可能实现正增长的主要经济体；截至8月，作为先行指标的制造业采购经理指数（PMI）已连续六个月位于枯荣线上方，中国经济景气度不断回升……“这些情况都说明我国不仅控制疫情成效显著，疫后经济修复也大幅领先全球其他经济体，中国良好的经济基本面是人民币升值的重要因素。”浙商证券首席经济学家李超说。

我国是世界上最大的外汇储备国，7月末，我国外汇储备余额为31544亿美元。李超说，我国外汇储备余额已连续4个月正增长，国际收支与人民币汇率形成正向加强，也有利于人民币汇率升值。

——人民币资产吸引力提升。

我国保持常态化的货币政策，5月以来，市场利率有一定程度回升，而无限量宽松等货币政策使美国的利率不断走低，维持在零利率附近，在这一“正”一“反”的影响下，中美利差进一步扩大。截至8月28日，具有代表性的中美10年期国债利差已超过230个基点。业内人士表示，资金如“水”，会流向能带来更高收益的地方。中美利差扩大会吸引外资不断流入，对人民币汇率升值起到支撑作用。

最新数据也证明人民币资产吸引力在不断提升。国家外汇管理局公布的数据显示，7月，外资净增持境内上市股票和债券规模同比增加1.4倍，外国来华直接投资和我国对外直接投资相关资金流动保持总体稳定。8月中旬，中国人民银行在香港成功发行了300亿元的人民币央行票据。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，投标总量接近发行量的2.1倍。

——美元指数持续走弱。

从数据上看，5月下旬以来，美元指数开启跌势，近期更是跌破92点，创下2018年5月初以来的新低。

美元指数因何走弱？北京大学光华管理学院副教授颜色说，首先，在美国的货币、财政政策双刺激下，市场普遍对美元流动性过多较为担忧，导致美元下跌。其次，由于美国经济复苏前景存在较多不确定性，在缺乏基本面支撑的情况下，市场对美元资产的需求也有所减弱，因此近期美元指数持续走弱。

业内人士表示，人民币对美元汇率升值，与最近数月来美元指数持续走弱有关。美元指数从3月103点左右的高点下跌至92点附近，这种跌势带动了包括人民币在内的一系列非美元货币升值。不过，尽管如此，一些新兴国家由于遭受疫情重创，美元相对于这些国家的货币反而在升值。例如，就在美元指数跌幅明显的近三个月来，美元兑俄罗斯卢布、美元兑巴西雷亚尔都明显升值，但同期美元兑人民币则贬值显著。业内人士认为，中长期看，汇率是一个国家基本面的反映，相比于其他新兴经济体，市场在用汇率给中国经济基本面投下“信任票”。

“有贬有升、双向波动”，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定

尽管近期人民币的表现相对“强势”，但拉长时间来看，“有贬有升、双向波动”这八个字仍然是人民币汇率的主基调。

中国人民银行货币政策司青年课题组近期在《中国金融》上撰文称，总体上，自2019年到今年上半年，人民币对美元汇率中间价在361个交易日中173个交易日升值、187个交易日贬值。今年1—7月小幅贬值0.1%，衡量人民币对一篮子货币的中国外汇交易中心（CFETS）人民币汇率指数与上年末基本持平。人民币在实现双向浮动的同时，保持了基本稳定。“今年以来，人民币对美元汇率年化波动率为4.5%，与国际主要货币基本相当，汇率作为宏观经济和国际收支自动稳定器的作用进一步增强。”

回头来看，本轮人民币升值可以追溯至5月末。随着中国在疫情防控和经济复苏方面取得成效，市场看多人民币的力量逐渐占上风。而在2月—5月末，人民币呈现在波动中贬值的态势。那时疫情在全球扩散，市场情绪偏向悲观，人民币也遭遇看空。

业内人士认为，总的来看，今年以来的人民币对美元汇率弹性十足、表现坚韧，具体体现为“上有顶、下有底”。拉长时间看，自去年8月首次“破7”以来，人民币对美元汇率呈现围绕中枢双向波动的态势。

《2020年第二季度中国货币政策执行报告》指出，要完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器的作用。人民币汇率形成机制改革将继续坚持市场化方向，优化金融资源配置，增强汇率弹性，更加注重预期引导和与市场沟通，在一般均衡的框架下实现人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

(责编：李都也(实习生)、李栋)