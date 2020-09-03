逾期8月仍未退电影票款 星美陷投诉漩涡

因逾期8个月仍未退还今年初购买电影票的票款，星美票务被多位消费者投诉。黑猫投诉平台显示，截至9月2日，星美票务的投诉量已超百件，消费者要求该平台尽快退还此前的票款。现在星美票务的官网已经无法正常打开。对于星美集团而言，当下的挑战不止星美票务，集团旗下的其他业务也面临考验，比如负责影院业务的星美控股就背负着巨额亏损的压力。

票款未退、客服无人回应

春节期间在星美票务平台上购买了电影票的消费者，延期8个月之后仍未收到电影票的退款，消费者李先生就是其中之一。

李先生表示，自己在春节前夕购买了大年初一的电影票，当春节档影片相继撤档，同时全国影院暂停营业后，便开始联系平台进行退款，但现在已经到了9月，仍未收到退回来的电影票款，“目前星美票务App已无法使用，客服电话也没人接听，不知道该如何要回自己的退款”。

与李先生的遭遇类似，消费者王先生同样表示，“当时想着春节假期看电影的人多，因此提前购买了3张大年初二的电影票，但没想到这笔钱就像打了水漂，既没有看到电影，也没有收到退款。虽然总共价格只有120元，但这笔损失不应由我来承担”。

公开资料显示，星美票务是星美集团旗下的在线票务平台，可以提供包括线上订电影票、在线选座在内的多种服务。但据黑猫投诉平台显示，截至9月2日，星美票务的相关投诉量已达104件，其中不乏逾期8个月仍未收到电影票退款的消费者。此外，还有消费者于年初在星美票务购买了会员卡或是星美年卡，并对此申请退款，但也一直没有收到退款信息。

现阶段，无论是星美票务还是星美集团的官方微博，已经很长时间没有更新，不过在留言区仍有不少消费者要求退款。而北京商报记者通过网络搜索星美票务官网后发现，该网站已处于“网页无法访问”的状态，同时星美集团的官网也已有一年多的时间没有更新消息。此外，通过电话联系星美票务及星美集团方面，截至发稿也未有人回应。

多重业务受经营挑战

不只是星美票务因被多位消费者投诉而陷入漩涡，星美集团旗下的其他业务也不容乐观，负责经营影院的星美控股面临着发展挑战。

公开资料显示，自2018年以来，星美控股便因被曝出存在拖欠员工工资、供应商货款等问题而处于聚光灯下，随后星美控股还爆发大量影院停业事件，一度陷入风口浪尖。

为了缓解经营挑战，星美控股也曾尝试过不同的方式，如进入移动电信行业，吸纳更多在线客户并获得相关通信收入，以扩大公司的营收规模，此外，星美控股还曾与星美文化旅游订立谅解备忘录，后者计划收购星美控股在国内运营的影院资产等，但从星美控股发布的公告中可以看出，该公司的发展情况仍不容乐观。

今年5月，星美控股发布的公告显示，“公司被颁令清盘，而破产管理署署长获委任为该公司的临时清盘人”。随后不久，星美控股又发布公告称，“本公司于2月27日向香港联交所递交恢复该股份买卖之建议。根据联交所日期为5月8日致本公司的信件，联交所上市委员会已于5月7日考虑本公司案件，并决定根据上市规则第6.01A项取消该股份于联交所之上市地位”。

与此同时，星美控股的业绩也“压力山大”。今年2月，星美控股的2018年财报姗姗来迟。财报显示，2018年，星美控股收益为16.72亿港元，同比减少55.87%，年内亏损则高达50.82亿港元，每股基本亏损160.61港元，与2017年亏损2.67亿港元相比，亏损规模进一步扩大。

此外，虽然星美控股暂未正式公布2019年及2020年业绩情况，但猫眼专业版显示，今年以来星美影城获得的票房尚不足2000万元，可见经营情况仍不容乐观。

在国内某影投公司经理周翔看来，“近年来电影行业尤其是影院领域，确实面临着竞争加剧、成本增加等方面的市场挑战，同时今年特殊情况的出现，让排在市场前列的公司及平台都出现了利润下滑、亏损等情况，更不用说此前便出现欠债及停业等经营问题的星美控股，承受的冲击也会进一步加剧”。

内忧外患

在诸多风波之下，星美集团在国内电影市场的规模及影响力已出现下滑。据猫眼专业版显示，在2020年影投公司排名中，星美影城已排在40名开外，但在两年前，星美影城还位居行业的前十位。

而此次星美票务的退票风波，则让星美集团在消费者间的品牌形象受到损伤。北京商报记者在星美票务、星美集团的官方微博中注意到，不少消费者留言称该公司为“骗子公司”。

对此，影视传媒行业分析师曾荣认为，当一家公司将此前从消费者中积累的信任感慢慢磨灭后，后期若要重建，将会耗费比此前更大的精力。此外，中国消费者协会的工作人员则表示，消费者可通过联系协会等方面，帮助消费者与平台沟通协商，让消费者尽快收到退款。

“今年以来整个电影行业均受到冲击，尤其是涉及到线下端的业务，正出现整合的势头，以进一步提高市场的集中度。”在曾荣看来，正承受自身业绩冲击、消费者逐渐丧失信任感等多重影响的星美集团，在当下的市场正面临内忧外患，若要从这一处境中脱身难度不小。

(责编：李都也(实习生)、李栋)