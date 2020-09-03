2020年服贸会个人预约方式出炉

北京商报讯（记者 赵述评 刘卓澜）9月5日-9日，2020年中国国际服务贸易交易会国家会议中心室内展馆及周边室外展馆将面向社会公众开放，9月2日起个人可预约观展。
个人预约按照“先约先得、额满即止”的原则，预约的个人用户需已注册北京健康宝并确保健康状况为“绿码”，如健康宝状态异常则无法进行预约。
具体预约方式为分时、分区的提前预约，预约成功后即可入场参观，各展场、展区“一码通行”。可预约的观展时段为9月5日-9日每日9：00-13：00和13:00-17：00，整体展区分为南区、中区和北区三个区域，提交预约信息时须选择一个区域作为观展入口。
个人预约参观须提前两天在线进行预约。可登录服贸会官网（https://www.ciftis.org）首页点击“社会公众观展预约”或在各大应用商店下载“服贸会”官方App，依照操作步骤进行预约，预约成功后会收到短信通知，并可通过官方App查看参观二维码。
预约成功后,登录服贸会官方App，凭预约成功二维码，在预约时段内从预约入口刷码入场。预约时选择服贸会南区入口的观众可从1号入口、3号入口、5A号入口、6A号入口、7号入口刷码进场；预约时选择服贸会中区入口的观众可从8号入口、9号入口、12号入口、13号入口、17号出入口、18号出入口刷码入场；预约时选择服贸会北区入口的观众可从10号入口、11号入口刷码入场。
每位成年人最多可携3名身高不超1.4米的未成年人入场。
个人观众进入展区后可通过南区、中区、北区间的连廊通道参观所有展区、展馆（会议区除外），若个人观众在预约时段内离开服贸会展场，须从预约的区域入口重新刷码入场，在预约时段内可多次进出展场，超出预约时间后将无法再进入展场。
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