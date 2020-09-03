向AI算法转型 棒杰股份遭投资者用脚投票

北京商报讯（记者 刘凤茹）收购绿瘦健康产业集团有限公司股权未果后，棒杰股份（002634）再谋转型。9月2日，棒杰股份发布重组预案，公司拟进行重大资产置换。交易完成后，棒杰股份实现向AI算法的转型。不过，棒杰股份这一转型计划似乎并不被市场看好，9月2日棒杰股份以跌停收盘。

重组预案显示，棒杰股份此次交易包括重大资产置换及股份转让两部分。具体来看，棒杰股份拟以除库存股外的全部资产及负债作为置出资产，与交易对方持有的标的公司深圳市华付信息技术有限公司（以下简称“华付信息”）51%的股权进行资产置换，置出资产最终由陶建伟、陶士青、金韫之共同指定的主体承接。标的公司华付信息100%股权预估值为14.9亿元，对应置入资产的预估值为7.6亿元。

陶建伟、陶士青、金韫之还将其持有的棒杰股份合计8240.784万股股份以协议转让、大宗交易等法律法规允许的方式转让给张欢等共计15名股份受让方，占本次交易前上市公司总股本（含回购股份）的17.94%。而此次交易，股份转让以重大资产置换为前提，如本次重大资产置换无法实施，则股份转让不予实施。

棒杰股份称，本次交易前后，公司实际控制人未发生变更，陶建伟仍为上市公司实际控制人，因此交易不构成重组上市。

交易前，棒杰股份主营业务为无缝服装的设计、研发、生产和营销，主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务。交易后，原有业务全部置出，棒杰股份主营业务变更为基于软件技术及AI算法的行业解决方案。

但从二级市场的走势看，投资者对棒杰股份的转型似乎并不认同，采取用脚投票的方式。东方财富显示，棒杰股份9月2日早盘开盘高开0.66%，随后股价快速跳水并跌停。截至收盘，棒杰股份未能打开跌停板。9月2日，棒杰股份收盘价为9.48元/股，跌幅为9.97%。

今年以来，棒杰股份频繁筹划转型事宜。5月18日，棒杰股份曾公告称，公司以发行股份的方式向优创投资有限公司、皮涛涛购买其合计持有的绿瘦健康产业集团有限公司100%股权。交易完成后，棒杰股份的实际控制人将发生变更。然而，由于未能在规定时间内就该重大资产重组的核心条款达成一致，难在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进重大资产重组，双方以终止合作草草了事。

对于相关问题，北京商报记者应棒杰股份董秘办公室相关人员要求发去采访函，不过截至发稿，未收到相关回复。

(责编：李都也(实习生)、李栋)