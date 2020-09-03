大行净值转型步伐慢 银行理财“净值化”转型谁掉队

随着银行业中报季的落幕，理财产品整改转型的最新进度浮出水面，去年已开业的11家理财子公司财务数据也首次得到披露。北京商报记者9月2日统计发现，部分国有大行净值化步伐缓慢。但在疫情冲击、新老产品过渡的复杂环境下，理财子公司盈利能力仍然强劲，多家银行理财子公司实现盈利。在分析人士看来，资管新规过渡期获延长，给整改工作赢得了时间窗口，但银行理财产品仍面临着收益率竞争力不足、投资者对净值回撤风险理解不足等诸多“难关”。

大行净值转型步伐慢

资管新规发布后，银行保本理财产品规模快速压降，净值型产品占比大幅增长。据北京商报记者不完全统计，在成立理财子公司的银行中，已有多家银行将保本理财产品余额清零。例如，兴业银行、杭州银行双双于今年上半年内实现保本清零；交通银行、邮储银行、青岛银行则在去年末已实现保本清零。

然而，在净值化转型方面，不同类型银行已经出现分化，“船小好调头”的中小银行阵营中，已有多家银行取得净值化规模占比超六成的“战绩”，但相比之下，也有大型银行净值化规模占比不足三成。

在国有大行中，工商银行未公布相关数据，剩余5家银行中，交通银行净值型理财产品占比45.83%，其次为农业银行，净值占比达37.98%。此外，中国银行披露其净值型产品占比超1/3；而建设银行本行口径下的净值化程度不足三成，占比仅达21.67%，若加上建信理财子公司产品余额，该行净值型理财产品占比约为30%。

股份制银行中，兴业银行含理财子公司数据的净值型理财产品占比66.06%；平安银行净值型理财财产品占比60%；地方性中小银行中，杭州银行净值型理财产品占比高达87.23%；渝农商行净值型产品占比超65%；江苏银行净值型产品占比60%；南京银行净值型理财产品占比为52.49%。

谈及国有大行净值化进度普遍慢于中小银行的原因，麻袋研究院分析师苏筱芮表示，存量规模方面，大行由于其市场地位靠前，老产品所涉存量规模较大，不如中小银行“船小好调头”；客户分层方面，大行多面向传统客群，尤其是中老年客户，不像部分股份制银行、城商行客户偏年轻化，因此，国有大行普遍在净值化转型中的投资者教育上面临着更多挑战；获客渠道方面，未“分家”时，理财产品多借助母行渠道获客推广，而净值化转型、理财子公司独立后，大行需要面临更为市场化的竞争。

11家理财子公司实现盈利

银行业绩中报的披露也让理财子公司的业务情况浮出水面，多方数据显示，理财子公司运营逐渐步入正轨，银行理财产品管理人移交与新产品发行工作也正在进行时，从规模上来看，目前工银理财、招银理财产品规模已破万亿元。

业绩方面，据北京商报记者不完全统计，已披露上半年经营业绩的11家理财子公司今年上半年度全部实现盈利。其中，招银理财今年上半年实现净利润15亿元，一枝独秀；紧随其后的农银理财上半年实现净利润4.77亿元，差距较为明显。不过有业内人士分析认为，银行理财子公司的业绩统计口径可能存在差异，据该人士猜测，有的理财子公司业绩可能统计的是与母行资管部分润后的结果。

此外，在去年底、今年初开业的中邮理财、兴银理财、杭银理财、宁银理财也纷纷实现盈利，其中，中邮理财今年上半年实现净利润3.09亿元；兴银理财上半年实现净利润1.03亿元。而于2019年6月率先开业的建信理财、工银理财今年上半年分别实现净利润1.31亿元、2.56亿元。

对于多家理财子公司均在开业不到一年内实现盈利，金融监管研究院副院长周毅钦表示，理财子公司的整体营收和支出结构和基金管理公司非常相似，营收以管理费为主要来源，支出以人员薪酬为主要构成。因此，决定理财子公司是否盈利的关键点就在于管理产品规模和员工收入之间的平衡。

根据周毅钦测算，理财子公司在管理的产品规模达到600亿元左右时，即可实现盈亏平衡，目前披露上半年盈利数据的理财子公司管理产品规模均在千亿级别以上，远超盈亏平衡点，实现盈利早在预期之内。但他指出，当前理财子公司的净利润其实低于之前预期，这与理财子公司刚刚起步，为了吸引客户，在管理费上作出一定让步有关。同时，从公募基金的发展趋势来看，近年来费率处于不断下降趋势，长期来看，理财子公司的费率也会走下降通道。

还需培养“硬核功夫”

尽管多家银行理财子公司已宣告盈利，但分析人士指出，随着资管新规落实，打破刚兑、净值化时代即将到来，理财子公司还面临着银行客户群体风险偏好较保守、对净值波动理解不足，以及如何提高理财产品市场竞争力等诸多“难关”。

当前理财子公司新发产品仍以固收类为主，在混合类产品中增配权益类资产成为许多理财子公司提高产品投资回报、提升市场竞争力的选择。例如招银理财首席权益投资官范华此前就曾表示，招银理财花费了很大力气招兵买马，发展除了传统固收优势以外的投资能力，组建了权益投资团队。

增配权益类资产也意味着银行理财产品的净值波动风险将有所上升。事实上，银行理财产品已经在数月前经历过一轮净值回撤的考验。今年5、6月，债市经历调整，多家银行理财子公司产品均出现不同程度的净值回撤。例如，工银理财多款产品净值跌破1，招银理财部分理财产品年化收益率跌为负数。“这是资管新规发布后，净值型理财产品面临的新情况。”招商银行在中报中表示。

苏筱芮表示，打破刚兑后，银行理财产品在市场竞争中保留的是代销渠道、品牌声誉等“软实力”，想要提升其市场竞争力，应当培养“硬核功夫”，在用户体验、投研产品、科技赋能等方面加大投入。因此，理财子公司应当充分利用延长的过渡期，围绕“硬核功夫”苦心修炼，通过激励机制引入适应市场化竞争的行业人才，锻造出“来之能战，战之能胜”的专业队伍，打造符合监管需求、具有市场竞争力的“硬核产品”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)