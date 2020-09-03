原标题：体育服务专题展凸显三大亮点

本报记者 刘大伟

智能体育服装材料、体育“5G＋8K”技术、智慧体育公园、体育数字云系统、健身体育器材、运动员餐厅……在2020年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）还有两天开启之际，本报记者提前探营体育服务专题展区。这座2000平方米的展馆内涵盖了39家中外知名体育参展单位，覆盖体育产业11个大类。

从奥林匹克公园6号门步入服贸会户外展区，主通道的西侧最先映入眼帘的是第17号展馆，这里就是体育服务专题展区。服贸会期间，117家知名体育企业及相关机构将通过线上或线下的方式参展，参展单位全面覆盖体育产业11个大类，39家单位将在这里进行线下展示。记者进入展区看到，少量展区前的工作人员和施工人员仍在紧张忙碌着，为服贸会开启做最后的布置。绝大多数的展台都已经布置完毕。一些参展商专门派人来讲解，让前来探营的记者提前感受到了各个展品的魅力。

北京市体育局相关负责人告诉记者，此次体育服务专题展分为体育装备制造、体育服装用品、体育前沿科技、体育新兴服务和体育互动体验5个展区。展区主要突出三大亮点，第一是参展国际化，此次境外单位参展数量占比约为40%。比如，记者就在T5展号位看到了西班牙HLK足球俱乐部。这是一家来自西班牙足球HLK管理系统的俱乐部，他们不仅提供了外籍教练在线足球平台，还会组织西班牙夏令营和冬令营活动，让小球员可以前往西班牙参观巴塞罗那、皇马等西甲豪门。

体育的科技化是体育服务专题展第二大亮点。当今体育离不开新科技，体育装备制造展区主要展示了高端体育装备、运动智能管理设备、智慧体育场馆技术等；体育服装用品展区展示了智能化的运动服饰、运动高新材料、科学健身用品等；体育前沿科技展区主要展示“5G＋8K”技术应用、运动大数据、体育数字云系统、体育物联网等；体育新兴服务展区主要展示智能体育赛事平台、体育传媒与信息服务、体育旅游、“体育＋”多业态融合等。

正所谓百闻不如一见，百见不如一试！体育互动展区是体育服务专题展的第三大亮点。服贸会期间，每个人都可以到体育互动体验展区近距离感受一下体育和科技结合的魅力。这里主要展示了体育虚拟VR体验、AI智能体质测试和科技体育培训等，可以满足观众互动体验需求。记者在这里看到了宏康体育的智能篮球架、银杉体育的智能发球机、北京佳凯视的智能大屏、赛倍照明系统等科技含量十足的产品。喜欢投篮、骑马、跑步的人可以在此一试身手。挥汗如雨之后，还可以在“运动员餐厅”品尝美味的营养科技餐。

(责编：李都也(实习生)、李栋)