民族品牌集结 服贸会电商大会将直播带货

本报讯（记者 赵语涵）2020年中国（北京）国际服务贸易交易会即将于9月初举行，今年最流行的直播带货也将登上服贸会舞台。记者获悉，9月6日，服贸会电商大会唯一官方指定直播间的直播带货活动将火热开启，届时将有海尔、小天鹅等民族品牌参与，展现国潮国美。
本次服贸会电商大会官方直播带货活动由北京广播电视台承办。9月6日（周日）14:30-17:30北京广播电视台主持人春妮将邀请中国女排总教练郎平、国美零售总裁王俊洲和海尔、小天鹅、TCL等民族品牌掌门人一起走进直播间，打造以“国造国强 国潮国美”为主题的直播活动，立足民族品牌融媒体传播、网络电商信息化发展，弘扬中国制造的新时代，助力民族品牌发展。
在“国造国强 国潮国美”——2020年服贸会中国电商大会唯一直播定制专场，嘉宾们将一起畅聊中国制造和智能科技未来发展之路。
此次直播间实体搭建在鸟巢旁边，突出场景性+沉浸式体验，将讲述中国人在电子信息化时代的感受，力求开创一种别开生面的新式带货直播模式。此次直播围绕国潮IP话题展开，将在“BTV妮选”及国美各平台账号同步直播，彰显2020年服贸会“中国电商大会”共融、共建、共赢的主题。
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