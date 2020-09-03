虚构快递单动辄数亿元 揭秘"空包"背后的猫腻

百度搜索关键词“空包”，会弹出大量买卖“空包”的网站。“空包”即空的快递包裹，其实就是一串快递单号。一个没有实物的快递单号有何价值？

最近，江苏省无锡市公安局在“净网2020”专项行动中破获一起贩卖“空包”的案件，一次查获2700多个“空包”网站，40多名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，一些知名快递公司员工涉案。

跨境赌博流转非法资金百亿元

2019年3月，无锡警方接到报警，受害人林某称在微信小程序内购买了一台苹果手机，系统显示商家发货了，也有人签收，但实际上他并没有收到手机。

无锡市公安局网安支队溯源追踪，竟找到2700多个“空包”网站及其幕后的三大犯罪团伙。截至目前，无锡市公安局已从15个城市抓获40多名涉案人员，冻结涉案资金2000余万元、房产23套。

无锡警方惊讶地发现，除了用于实施诈骗，“空包”被不法分子利用最多的，是制造虚假网络购物记录，将赌资等违法资金往来伪装成电商购物。无锡市公安局网安支队副支队长吴方全告诉记者，今年上半年，江苏省连云港市公安局和浙江省丽水市公安局，先后破获为境外赌博网站提供洗钱充值服务的案件，涉案犯罪团伙均是利用“空包”虚构购物记录完成赌资充值，累计超过72亿元。

此外，无锡市公安局滨湖分局正在办理一起跨境网络赌博案，吴方全说，本案涉案犯罪团伙早在2016年起就开始搭建网站贩卖“空包”。截至案发时，已查明的“空包”交易量超6亿条，流转的非法资金至少以百亿元计。

黑灰产勾连快递公司虚构网络交易

以跨境赌博为例，无锡市公安局网安支队警务技术四级主管管力超向记者详解了“空包”洗钱路径。

管力超介绍，境外赌博平台不直接收取赌客的赌资，而是将赌客申请充值的信息转给专为网络黑灰产洗钱的第四方支付平台。第四方支付平台下游的“承兑商”再找到“码商”虚构网络购物记录，并通过“码商”向赌客发出收费二维码。“码商”即收费二维码提供商，也是电商平台的商户。“码商”收款后，再通过“承兑商”、第四方支付平台逐级将钱转给境外赌博公司。

“空包”就是在“码商”虚构网络购物记录时使用的。管力超告诉记者，“码商”会在相关电商平台注册设立大量店铺，一旦接到收款任务，就会通过购买的“小号”，自己买自己店铺相应价值的商品，购买后会产生一个收款二维码。“码商”将二维码发给赌客，赌客识别后，钱会进入电商平台账户。通常来说，从电商平台账户提钱必须寄出货物包裹，等待对方签收；但“码商”不会真的寄出包裹，而是向“空包”网站购买一个快递单号，表明货物已寄出并签收。

管力超透露，无锡破获的这起“空包”案中，国内一些知名快递公司甚至上市企业，都曾向这2700个“空包”网站提供过“空包”，有的设有专门账户开“空包”，有的专门建立信息系统对接“空包”业务。而有的小快递公司，则甚至只做“空包”业务。

“空包”买卖灰色利益链亟须治理

目前，本案抓获的40多名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。这些嫌疑人主要是快递公司涉案人员、倒卖“空包”的中间商、“空包”网站负责人以及有关技术人员。吴方全说，目前，对这些犯罪嫌疑人，主要以涉嫌帮助信息网络犯罪的罪名追责。

无锡警方调查表明，跨境赌博平台通过这样的途径收取赌资，整个资金通道总成本在10%-15%之间。第四方支付平台、“承兑商”、“码商”、“空包”网站等环节，都要收取一定比例的手续费，电商平台、快递公司也获益不少。

吴方全介绍，一些电商平台“睁一只眼闭一只眼”的原因，首先是看到销售业绩涨上去了；其次，虽然交易是虚构的，但店铺押金、货款等大量费用还是会沉淀在电商账户里。而对于快递公司来说，“空包”不仅增加了寄递量，而且卖“空包”几乎是纯利。

警方和专家呼吁，既要堵漏洞也要强监管。一方面，要督促有关电商平台履行社会责任，主动发现、清除平台内注册异常、交易异常的虚假店铺；另一方面，大量快递公司与网络黑灰产勾连，参与贩卖“空包”，表明对快递公司的监管亟须强化。

新华社“新华视点”记者 朱国亮

（据新华社南京9月2日电）

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