全国土地市场热度下降 8月成交量回落

9月2日，北京市集中出让两宗不限价地块，分别位于平谷区和石景山区。总起始价为83.06亿元，最终两宗地块均以底价成交。数据显示，8月全国土地市场整体上告别了前几个月的市场热度。
中国指数研究院9月1日公布的8月全国300城市土地市场交易数据显示，月内受监测城市整体供求环比双双下降，出让金环比缩水逾两成。
具体来看，8月受监测的300城市共推出土地2459宗，环比下滑12%，同比下滑7%；其中住宅类用地780宗，环比减少19%，同比减少7%。成交方面，仅一线城市成交量较7月持平，宅地成交量环比下滑逾两成。月内，300个城市共成交土地1945宗，环比减少30%，同比减少7%；成交住宅类用地620宗，环比减少28%，同比减少7%。
从土地出让收入来看，各线城市环比均降。月内，300城市土地出让金总额为4311亿元，环比减少23%，同比增加21%。其中，住宅用地出让金总额为3699亿元，环比减少25%，同比增加26%。
溢价率方面，300城市平均溢价率环比基本持平，较去年同期小幅上涨，仅一线城市溢价率环比走低。月内，300城市土地平均溢价率为15%，较上月减少0.01个百分点，较去年同期增加5个百分点；其中住宅类用地平均溢价率为18%，较上月增加1个百分点，较去年同期上涨7个百分点。
9月1日，易居房地产研究院公布的《2020年8月40城土地市场报告》显示，8月土地市场成交量环比明显下降，短期仍有降温空间，但相比去年继续复苏。
值得一提的是，易居针对40个重点城市土地市场溢价率的监测数据显示，8月，受监测的40个典型城市土地成交溢价率为13.6%，与7月相比下降2.7个百分点，为今年来首次回落。
分城市来看，8月，40个城市中土地成交溢价率排名前五的城市分别为徐州、南昌、西安、金华和烟台，土地成交溢价率分别为64%、44%、40%、36%和30%。月内，溢价率为零的城市有五个，除深圳外均位于东北地区。
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】