原标题：全国土地市场热度下降 8月成交量回落

9月2日，北京市集中出让两宗不限价地块，分别位于平谷区和石景山区。总起始价为83.06亿元，最终两宗地块均以底价成交。数据显示，8月全国土地市场整体上告别了前几个月的市场热度。

中国指数研究院9月1日公布的8月全国300城市土地市场交易数据显示，月内受监测城市整体供求环比双双下降，出让金环比缩水逾两成。

具体来看，8月受监测的300城市共推出土地2459宗，环比下滑12%，同比下滑7%；其中住宅类用地780宗，环比减少19%，同比减少7%。成交方面，仅一线城市成交量较7月持平，宅地成交量环比下滑逾两成。月内，300个城市共成交土地1945宗，环比减少30%，同比减少7%；成交住宅类用地620宗，环比减少28%，同比减少7%。

从土地出让收入来看，各线城市环比均降。月内，300城市土地出让金总额为4311亿元，环比减少23%，同比增加21%。其中，住宅用地出让金总额为3699亿元，环比减少25%，同比增加26%。

溢价率方面，300城市平均溢价率环比基本持平，较去年同期小幅上涨，仅一线城市溢价率环比走低。月内，300城市土地平均溢价率为15%，较上月减少0.01个百分点，较去年同期增加5个百分点；其中住宅类用地平均溢价率为18%，较上月增加1个百分点，较去年同期上涨7个百分点。

9月1日，易居房地产研究院公布的《2020年8月40城土地市场报告》显示，8月土地市场成交量环比明显下降，短期仍有降温空间，但相比去年继续复苏。

值得一提的是，易居针对40个重点城市土地市场溢价率的监测数据显示，8月，受监测的40个典型城市土地成交溢价率为13.6%，与7月相比下降2.7个百分点，为今年来首次回落。

分城市来看，8月，40个城市中土地成交溢价率排名前五的城市分别为徐州、南昌、西安、金华和烟台，土地成交溢价率分别为64%、44%、40%、36%和30%。月内，溢价率为零的城市有五个，除深圳外均位于东北地区。

(责编：李都也(实习生)、李栋)